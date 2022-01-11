Карликова галактика допоможе з'ясувати, як ростуть надмасивні чорні діри

Про чорні діри чув кожен. Вони відрізняються масами та розмірами. Існують надмасивні чорні діри й науковці не впевнені, звідки ті взяли достатньо матерії для такого зростання.

Карликова галактика Mrk 462 містить всього лише кілька сотень мільйонів зірок, що робить її дуже маленькою у порівнянні, наприклад, з Молочним Шляхом. Чорні діри у таких відносно невеликих зоряних скупченнях відшукати важко, адже вони переважно дуже малі та не взаємодіють з навколишніми об'єктами. Але в Mrk 462 розташована надмасивна чорна діра, яка, можливо, допоможе нам зрозуміти, чому вона така масивна.

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Карликова галактика Mrk 462: дивіться відео

Надмасивна чорна діра в карликовій галактиці Mrk 462

Відкриття надмасивної чорної діри (НМЧД) у карликовій галактиці – це один з перших подібних випадків. Її маса становить 200 тисяч мас Сонця, що робить її однією з найменших компактних об'єктів серед "однокласників". Виявити чорну діру в Mrk 462 вдалося завдяки потужному рентгенівському випромінюванню – саме його й помітили на даних з космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра" (Chandra X-ray).

Ймовірно, надмасивний компактний об'єкт вкритий хмарою міжзоряного газу, який, взаємодіючи з чорною дірою, продукує рентгенівські хвилі. Таке відкриття може свідчити, що у багатьох карликових галактиках є подібні об'єкти. А це вже допоможе визначити, звідки береться маса для росту чорних дір. Це надзвичайно важливо, адже деякі НМЧД можуть мати масу в один мільярд мас Сонця. І досягнули вони такої позначки надзвичайно швидко – всього лише за мільярд років після утворення Всесвіту.

Існує теорія, що на початку існування Всесвіту, він був наповнений безліччю чорних дір з невеликою масою. Вони зливалися, утворюючи все більш масивні компактні об'єкти.

Інша теорія свідчить, що НМЧД отримали масу внаслідок колапсу гало з темної матерії.

Також існує теорія, що всьому виною є колапс велетенських газових скупчень.

Щоб там не було, але дослідження надмасивних чорних дір у карликових галактиках допоможе відшукати відповідь на це давнє питання.