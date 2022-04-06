У Шанхаї ввели двоетапний карантин, який суворо обмежує пересування половини населення в різні дні. У березні в цьому великому місті зареєстрували 30 тисяч випадків Covid-19. На 3 квітня таких уже нарахували 7788.

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Роботи на вулицях Шанхаю

Робопси пересуваються вулицями, повторюючи інструкцію: "надіньте маску, вимийте руки, перевірте температуру".

Вони можуть вигукувати й більш лякливі повідомлення.

Серед таких, наприклад, "Ваша поведінка порушила правила боротьби з пандемією" або "Будь ласка, негайно йдіть додому, інакше ви будете покарані відповідно до закону".

Робособака на вулиці Шанхаю з прикріпленим до його "спини" рупором: відео

Цього робота помітили у районі Цзядін. Місцеві жителі розповіли виданню Newsflare: спочатку подумали, що це дрон, адже вони вже раніше з'являлися на вулицях із повідомленнями "Будь ласка, негайно йдіть додому, інакше вас покарають згідно з законом".

Статистика свідчить, що на Шанхай наразі припадає 62 відсотки усіх випадків COVID-19 у Китаї. Заходи, яких вживає влада, подекуди дуже радикальні. Наприклад, Reuters повідомляє, що більшості жителів Шанхаю тепер заборонено виходити з будинків, навіть щоб винести сміття, а домашні тварини хворих на COVID-19 у Шанхаї повинні бути знищені.