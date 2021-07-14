NASA відправить у космос послання майбутнім поколінням

У 1970-х роках XX століття людство запустило у далекий космос 4 апарати. Вони несуть на борту послання для тих, хто їх знайде. І знайти це послання мають не люди, а інопланетяни. NASA готується відправити у космос ще одне послання. Тепер воно буде адресоване людям майбутнього.

Автоматична міжпланетна станція (АМС) Lucy стане першою місією людства до так званих "троянських" астероїдів. Оскільки ці астероїди утворилися одночасно із Сонячною системою, то є фактично астрономічними скам'янілостями, які допоможуть нам краще зрозуміти, як відбувалася еволюція Сонячної системи. Саме тому АМС і отримали таку назву – на честь скелета австралопітека Люсі, який "розповів" нам більше про перебіг власної еволюції.

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Послання в майбутнє з місією Lucy: дивитись відео онлайн

Яке послання буде на борту космічного апарату

Lucy завершить відвідування рекордної кількості астероїдів за одну місію у 2033 році. АМС дослідить 8 астероїдів на 6 незалежних орбітах. Після цього космічний апарат залишиться у космосі назавжди та буде подорожувати там сотні тисяч років. Тому і було вирішено встановити на борту послання, адже у далекому майбутньому астро-археологи можуть знайти апарат.

Капсула часу містить послання майбутнім поколінням від видних представників людства. Ці слова написали лауреати Нобелівської премії, поети та науковці. Альберт Айнштайн, Карл Саган, Мартін Лютер Кінг молодший, Джон Леннон, сер Пол Маккартні, Ольга Токарчук та інші представники сучасної цивілізації дали послання, яке прочитають через сотні або тисячі років.

Також на пам'ятній табличці зображена Сонячна система у день, коли автоматичну станцію Lucy мають запустити – 16 жовтня 2021 року. На ній видно і першочергову орбіту космічного апарату.



Послання майбутнім поколінням на борту АМС Lucy / Фото NASA