У команді зазначили, що це пов'язано виключно з ризиком зазнати репутаційних втрат. Про зміни в складі повідомили ввечері 28 травня.
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Ця команда NAVI виступає під назвою Natus Vincere. Михайлов був у її складі від травня 2019 року. Під керівництвом росіянина кіберспортсмени здобули кілька призів на найвідоміших змаганнях світу.
Після завершення PGL Major Antwerp кіберспортивний клуб NAVI виключив з активного ростера CS:GO Кирила "BoombI4" Михайлова. Причини рішення пов'язані з високими репутаційними ризиками для клубу та не є результатом його гри,
– зазначили в заяві.
Також там подякували своєму колишньому учаснику за його самовіддачу та внесок у перемогу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 та інших великих чемпіонатах.
Там досі залишаються росіяни
Попри видворення капітана, в команді продовжують перебувати одразу двоє громадян країни агресора:
- Ілля Залуцький – нік Perfecto;
- Денис Шаріпов – нік Electronic.
У коментарях до публікації про зміни складу написали повідомлення з обуренням. Користувач із ніком Ergio наголосив, що будь-яке толерування присутності росіян у кіберспорті недопустиме. На думку автора коментаря, така вибірковість NAVI виглядає "максимально жалюгідно".
Просто не місце росіянам більше ніде. А ви навпаки підіграєте російській пропаганді, залишаючи їм можливість заробляти. Я так розумію, хоч якоїсь каплі совісті в цій організації (NAVI – 24 канал) шукати не варто,
– написав Ergio.
Коментар під публікацією на сайті NAVI / Скриншот
Раніше NAVI продемонструвала свою позицію
2 березня організація заявила, що повністю розриває стосунки з російським холдингом ESforce. Цей холдинг відмовся публічно визнавати, що Росія розв'язала в Україні війну. При цьому, там навіть навмисно замовчували події, коли отримували відкриті запитання.
Українська команда зазначила, що в нинішній ситуації мовчати не можна. Тому припинення співпраці назвали необхідним. А ось поведінку холдингу NAVI схарактеризували як "неприйнятну та антилюдську".
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