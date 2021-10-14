Капітан Кірк у космосі: Blue Origin Джеффа Безоса успішно здійснила другу туристичну місію

Космічна компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin провела свій п'ятий у цьому році запуск суборбітального корабля New Shepard. У другому туристичному польоті побував актор Вільям Шетнер, який зіграв капітана Кірка у фільмі "Зоряний шлях", разом з трьома іншими туристами в рамках місії NS-18.

Старт корабля New Shepard відбувся о 10:50 за місцевим часом (17:50 за Києвом) з майданчика Corn Ranch, що розташований поблизу міста Ван-Горн на заході штату Техас, США. Весь політ тривав близько 11 хвилин.

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Другий туристичний політ ракети New Shepard

Трохи менше, як дві хвилини одноступенева ракета носій розганялася вертикально, після чого капсула з екіпажем відокремилася та продовжила рух по інерції, піднявшись на висоту близько 105 кілометрів.



Політ ракети New Shepard / Скриншот

Близько трьох хвилин польоту космічні туристи провели відчуваючи мікрогравітацію. Як і минулого разу екіпаж NS-18 витратив це невеликий час, щоб максимально розважитися у "невагомості" над нашою планетою. Звісно ж вони записали відео.

Запис з капсули NS-18 під час польоту: дивіться відео

Потім капсула повернулася в атмосферу і завдяки парашутній системі здійснила м'яку посадку.



Спуск капсули з екіпажем / Скриншот

Ракета-носій також успішно здійснила вертикальну посадку через сім хвилин після старту приблизно за три кілометри від стартового майданчика, використовуючи для гальмування маршовий двигун.

Після м'якого приземлення капсули з екіпажем, учасників місії зустріли їхні друзі та родичі прямо на місці посадки та гучно відсвяткували визначний момент.

Цікаві моменти місії NS-18

Успішна реалізація місії NS-18 зробила 90-річного Вільяма Шетнера найстарішою людиною, яка коли-небудь побувала в космічному просторі.

Під час польоту компанію йому склали:

віцепрезидент Blue Origin Одрі Пауерс ;

; колишній інженер NASA і співзасновник компанії Planet Labs Кріс Бошуайзен ;

; та співзасновник компанії Medidata Глен де Врі.



Екіпаж NS-18: Кріс Бошуазейн, Вільям Шетнер, Одрі Пауерс, Глен де Врі / Фото NBC

До речі, переглянути повний запис стріму від підготовки до місії, старту та до посадки можна на ютубі Blue Origin за цим посиланням.