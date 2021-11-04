"Каністра" павербанка: стартап представив додаткову батарею для електромобілів

Британський стартап ZipCharge представив інноваційний продукт для мобільного заряджання електромобілів, який називається ZipCharge Go і, по суті, є величезним павербанком. Новинка дозволить користувачам авто на електричній тязі завжди возити із собою запас енергії для екстрених випадків, за аналогією з каністрою палива у випадку з класичними машинами з ДВЗ.

ZipCharge Go виглядає, як дорожня валіза на колесах і навіть важить еталонні 23 кілограми. Павербанк має висувну ручку для зручного транспортування. ZipCharge заявляє, що пристрій може забезпечити запас ходу в 32 кілометри за 30 хвилин зарядки.

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Цього цілком вистачить, щоб дістатися до найближчої зарядної станції або хоча б розетки. Крім того, компанія вже працює над мобільним зарядним пристроєм, який здатний забезпечити запас ходу до 65 кілометрів.

Автомобільний павербанк сумісний з усіма транспортними засобами, які використовують для заряджання роз'єм Type 2. Для контролю за процесом заряджання користувачі зможуть використовувати фірмовий додаток ZipCharge.

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Перші постачання ZipCharge Go заплановані на четвертий квартал 2022 року. Компанія має намір випустити дві версії павербанку – на 4 та 8 кВт. Інформація про вартість новинки поки не розкривається, проте відомо, що ZipCharge надаватиме мобільний зарядний пристрій в оренду за 67 доларів на місяць.