На які канали підписатись у Viber, щоб бути в курсі новин

В умовах інформаційного протистояння досить легко піддатися паніці через фейкове повідомлення. Особливо коли інформація поширюється стрімко різними джерелами, дуже важливо знати, кому можна довіряти.

Як повідомляє 24 канал, Viber має офіційні канали та боти, які публікують лише перевірену інформацію. Якщо ви не впевнені у правдивості новин – радимо ознайомитися зі списком наведеним нижче. Це допоможе вам запобігти споживанню та розповсюдженню дезінформації.

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Центр протидії дезінформації при РНБО України

ЦПД при РНБО активно діє на інформаційному фронті, спростовуючи маніпуляції та фейки. Для цього Центр перевіряє чисельні повідомлення, які з’являються в медіа. Результати їх роботи доступні на сайті та у каналі Viber, який налічує 1,3 мільйона осіб.

ГУР у своєму каналі викладає актуальні новини з передової, а також висвітлює цікаві історії з повсякденного життя ЗСУ. Крім того, у каналі публікують розвіддані – перехоплення перемовин між окупантами та їх родинами в росії, іншими терористами тощо.

Spravdi – це канал Центру стратегічних комунікацій при Міністерстві інформаційної політики. Тут борються з російською пропагандою та дезінформацією, а ще інформують суспільство про важливі речі, які впливають на кожного з нас. Головна мета – допомогти українцям краще протистояти російській інформагресії та навчити розрізняти брехню ворога.

Інформаційний канал присвячений життю країни у стані війни. Висвітлює злочини окупантів, вшановує визначних військових і волонтерів, а також підбиває щоденні підсумки. Наразі це один з найпопулярніших офіційних каналів у Viber, налічує понад 2,1 мільйона учасників.

Канал популярна за швидке та змістовне оприлюднення новин повсякденного життя українського суспільства. Також тут з’являється інформація щодо міжнародних відносин та підтримки України країнами-партнерами.

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Цей бот дає практичні поради, розповідаючи як діяти у надзвичайних ситуаціях. Допомагає знайти відповіді на такі питання: як діяти під час обстрілів, як вижити в окупації чи полоні, як отримати відшкодування знищеного майна, що робити у випадку примусової депортації. А також розповідає про правила поведінки на замінованих територіях, кібербезпеку тощо.