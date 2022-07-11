Як повідомляє 24 канал, Viber має офіційні канали та боти, які публікують лише перевірену інформацію. Якщо ви не впевнені у правдивості новин – радимо ознайомитися зі списком наведеним нижче. Це допоможе вам запобігти споживанню та розповсюдженню дезінформації.

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Центр протидії дезінформації при РНБО України

ЦПД при РНБО активно діє на інформаційному фронті, спростовуючи маніпуляції та фейки. Для цього Центр перевіряє чисельні повідомлення, які з’являються в медіа. Результати їх роботи доступні на сайті та у каналі Viber, який налічує 1,3 мільйона осіб.

ГУР у своєму каналі викладає актуальні новини з передової, а також висвітлює цікаві історії з повсякденного життя ЗСУ. Крім того, у каналі публікують розвіддані – перехоплення перемовин між окупантами та їх родинами в росії, іншими терористами тощо.

Spravdi – це канал Центру стратегічних комунікацій при Міністерстві інформаційної політики. Тут борються з російською пропагандою та дезінформацією, а ще інформують суспільство про важливі речі, які впливають на кожного з нас. Головна мета – допомогти українцям краще протистояти російській інформагресії та навчити розрізняти брехню ворога.

Інформаційний канал присвячений життю країни у стані війни. Висвітлює злочини окупантів, вшановує визначних військових і волонтерів, а також підбиває щоденні підсумки. Наразі це один з найпопулярніших офіційних каналів у Viber, налічує понад 2,1 мільйона учасників.

Канал популярна за швидке та змістовне оприлюднення новин повсякденного життя українського суспільства. Також тут з’являється інформація щодо міжнародних відносин та підтримки України країнами-партнерами.

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Цей бот дає практичні поради, розповідаючи як діяти у надзвичайних ситуаціях. Допомагає знайти відповіді на такі питання: як діяти під час обстрілів, як вижити в окупації чи полоні, як отримати відшкодування знищеного майна, що робити у випадку примусової депортації. А також розповідає про правила поведінки на замінованих територіях, кібербезпеку тощо.