Daymak вже отримала попередні замовлення на 350 мільйонів доларів. Модель під назвою Spiritus надійде в продаж у 2023 році, але попередні замовлення відкриті вже зараз.

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Що відомо

Інженери представили перші рендери електромобіля і заявили, що розробляють спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить максимально спростити процес майнингу.



Рендер автомобіля Spiritus / Фото Daymak

Ініціативу підтримав Кіт Стрієр – віцепрезидент Nvidia зі штучного інтелекту. На сьогоднішній день компанія зберігає лідируючі позиції в розробці суперкомп'ютерів для автономних транспортних засобів.

Ця ідея має величезний потенціал, тому що ми говоримо не про тисячі, а про десятки мільйонів суперкомп'ютерів у цих автомобілях. У Сполучених Штатах або Німеччині це може бути не так важливо, але в маленьких країнах такий автономний транспорт повністю змінить потенціал обчислень,

– впевнений Кіт Стриер.

Генеральний директор Daymak Альдо Байоччі впевнений, що до 2023 року світ буде в "розпалі блокчейнової революції", а криптовалюта стане повсюдним платіжним засобом.

Виробник приймає оплату в тому числі й самою криптовалютою. Розрахуватись можна навіть Dogecoin.