Дослідження, опубліковане в The ISME Journal, проводили вчені Університету Макгілла. Вони змогли проаналізувати метаболізм нових мікробів за допомогою передових геномних методів та використовували найсучасніші методи одноклітинної мікробіології.

Цікаво Вчені бояться невідомих бактерій, які сотнями знаходять у талих льодовиках

Деталі звіту

Джерело Лост Хаммер у Нунавуті є одним із найсолоніших і найхолодніших наземних джерел , виявлених на сьогодні.

, виявлених на сьогодні. Вода, яка піднімається через 600 метрів вічної мерзлоти на поверхню, надзвичайно солона, постійно має мінусову температуру і майже не містить кисню.

Дуже висока концентрація солі запобігає замерзанню джерела, дозволяючи йому підтримувати рідке водне середовище навіть за мінусових температур.

Ці умови аналогічні тим, що спостерігаються в деяких регіонах Марса, де можливі холодні соляні джерела.



Lost Hammer Spring / Фото Елісс Магнусон

Дослідники вперше показують, що мікробні спільноти, виявлені в таких умовах, можуть виживати, харчуючись і вдихаючи прості неорганічні сполуки того ж типу, що були виявлені на Марсі – метан, сульфат, сульфід, двоокис вуглецю та чадний газ. Вони також можуть захоплювати азотні гази з атмосфери, що робить їх добре адаптованими до виживання.

Потрібно було кілька років роботи з осадом, перш ніж ми змогли успішно виявити активні мікробні спільноти. Солоність навколишнього середовища заважає як вилученню, так і секвенуванню мікробів, тому, коли ми змогли знайти докази активних мікробних спільнот, це було дуже приємно,

— пояснює Елісс Магнусон, одна з авторів дослідження.

Загалом команда виділила та секвенувала ДНК приблизно 110 мікроорганізмів, більшість із яких ніколи раніше не бачили. Ці геноми дозволили команді визначити, як такі істоти виживають і процвітають у цьому унікальному екстремальному середовищі, не потребуючи для свого виживання органічних матеріалів чи кисню.

Відкриття зацікавило Європейське космічне агентство: там обрали кілька зразків із Lost Hammer, щоб перевірити, чи реагуватиме на них обладнання майбутньої місії ExoMars.