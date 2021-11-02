Канадські iPhone перейшли на зимовий час на тиждень швидше та спричинили невеличкий хаос

Ранок понеділка для канадців, які користуються iPhone, почався не так, як завжди. Користувачі виявили, що пристрої Apple, схоже, перейшли на зимовий час на цілий тиждень раніше, ніж це мало статися.

Разом з тим, варто зазначити, що не всі смартфони американського виробника неправильно змінили час. Користувачі на форумі Reddit припускають, що ситуація стосується лише деяких мобільних операторів, тож Apple, схоже, цього разу ні в чому не винна, однак остаточне джерело такого конфлікту досі не виявлене.

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"Полагодити" все можна швидко й самостійно

Користувачі повідомляють, що швидко виправити ситуацію допомагає скидання та повторна активація функції автоматичного встановлення часу в "Налаштуваннях".



Канадські iPhone надто швидко перейшли на зимовий час / Фото Mia Baker / Unsplash

Цікаво, що це не перша ситуація, коли смартфони Apple "не дружать" з місцевими операторами мобільного зв'язку. Раніше проблеми були пов'язані з конкретною версією операційної системи, або ж це стосувалося Apple Watch.