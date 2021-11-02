Разом з тим, варто зазначити, що не всі смартфони американського виробника неправильно змінили час. Користувачі на форумі Reddit припускають, що ситуація стосується лише деяких мобільних операторів, тож Apple, схоже, цього разу ні в чому не винна, однак остаточне джерело такого конфлікту досі не виявлене.

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"Полагодити" все можна швидко й самостійно

Користувачі повідомляють, що швидко виправити ситуацію допомагає скидання та повторна активація функції автоматичного встановлення часу в "Налаштуваннях".



Канадські iPhone надто швидко перейшли на зимовий час / Фото Mia Baker / Unsplash

Цікаво, що це не перша ситуація, коли смартфони Apple "не дружать" з місцевими операторами мобільного зв'язку. Раніше проблеми були пов'язані з конкретною версією операційної системи, або ж це стосувалося Apple Watch.

До речі, пам'ятаєте "ультимативний ґаджет" Apple, який компанія без жодних анонсів випустила у продаж. Так, ми про ганчірку для очищення екранів за 19 доларів. Портал iFixit, який спеціалізується на технічних оглядах, оглянув новий продукт та виставив йому оцінку ремонтопридатності.