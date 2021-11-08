Ідея стартапу

Ідея полягає у тому, що такими роботами-"вакцинаторами" можна обладнати практично усі пункти вакцинації. Аби отримати доступ до такого пункту людям достатньо буде зареєструватися, на спеціальному сайті.

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Як працює робот "вакцинатор"

Робот визначатиме наявність людини поряд завдяки датчику 3D. Сам маніпулятор ін'єктора працює на основі технології LiDAR, він створює тривимірну картину тіла людини, яку обробляє штучний інтелект.

Після цього у необхідному місці проводиться вакцинація. Все відбувається без голок – ін'єкційний препарат вводиться під високим тиском у вигляді струменя рідини. Вона потрапляє внутрішньом'язово в тіло людини через отвір розміром в людську волосину.

Робот покликаний проводити вакцинацію від COVID-19, не відволікаючи медичний персонал від повсякденної роботи.

Детальна демонстрація процесу була представлена ​​ін'єкції: дивіться відео

Широке використання робота буде можливе щонайменше через два роки, про це заявили в компанії Cobionix. Для початку потрібно провести низку випробувань, отримати необхідні сертифікації та дозволи. Така технологія значно прискорить процес вакцинації та знизить витрати на охорону здоров'я.

До речі, нещодавно вчені завдяки роботу показали, що перебуває всередині піраміди Хеопса. Вона була побудована близько 4 500 років тому і її дослідження ведеться вже довгі десятки років, але піраміда Хеопса вперто приховує свої таємниці.