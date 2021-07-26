У Канаді на будівельному 3D-принтері надрукували "Будинок Фібоначчі"

Канадська компанія Twente Additive Manufacturing, що спеціалізується на будівельних технологіях 3D-друку, представила свій новий проєкт. Це житловий будиночок в селі Kootenay Lake Village в Британській Колумбії, який отримав назву "Будинок Фібоначчі".

Будинок отримав назву завдяки своїй формі золотого перетину і числам Фібоначчі. Він має вигляд характерної спіралі.

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Незвичний будинок

За словами архітекторів, вони черпали натхнення в послідовності Фібоначчі при проєктуванні будівлі, але вплив самої конструкції на технологію будівництва виявився мінімальним.

Будинок Фібоначчі / Фото twente-am

Через складну закручену форму 3D-принтер не зміг надрукувати будівлю відразу цілком, довелося створювати окремі секції, які за допомогою крана зібрали разом. Сама технологія друку теж типова – цемент вкладали пошарово для створення стін, що зайняло 11 днів.

Будинок Фібоначчі / Фото twente-am

Будівля вийшла стаціонарною, не мобільною. Його площа всього 35 квадратних метрів. Найбільшу площу займає вітальня, яка переходить у відкриту веранду.

У "завитку" раковини розташувався санвузол, поруч невелика кухня, спальні місця для двох дорослих і двох дітей на другому поверсі.

Інтер'єр аскетичний. Доступний лише базовий рівень зручностей. Будівля не призначена для тривалого проживання.

Будинок Фібоначчі / Фото twente-am

Проєкт буде візитною карткою будівельної компанії Twente Additive Manufacturing, його здаватимуть в короткострокову оренду через сервіс Airbnb.