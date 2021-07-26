У Канаді на будівельному 3D-принтері надрукували "Будинок Фібоначчі"
Джерело:twente-am
Канадська компанія Twente Additive Manufacturing, що спеціалізується на будівельних технологіях 3D-друку, представила свій новий проєкт. Це житловий будиночок в селі Kootenay Lake Village в Британській Колумбії, який отримав назву "Будинок Фібоначчі".
Будинок отримав назву завдяки своїй формі золотого перетину і числам Фібоначчі. Він має вигляд характерної спіралі.
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Незвичний будинок
За словами архітекторів, вони черпали натхнення в послідовності Фібоначчі при проєктуванні будівлі, але вплив самої конструкції на технологію будівництва виявився мінімальним.
Будинок Фібоначчі / Фото twente-am
Через складну закручену форму 3D-принтер не зміг надрукувати будівлю відразу цілком, довелося створювати окремі секції, які за допомогою крана зібрали разом. Сама технологія друку теж типова – цемент вкладали пошарово для створення стін, що зайняло 11 днів.
Будинок Фібоначчі / Фото twente-am
Будівля вийшла стаціонарною, не мобільною. Його площа всього 35 квадратних метрів. Найбільшу площу займає вітальня, яка переходить у відкриту веранду.
У "завитку" раковини розташувався санвузол, поруч невелика кухня, спальні місця для двох дорослих і двох дітей на другому поверсі.
Інтер'єр аскетичний. Доступний лише базовий рівень зручностей. Будівля не призначена для тривалого проживання.
Будинок Фібоначчі / Фото twente-am
Проєкт буде візитною карткою будівельної компанії Twente Additive Manufacturing, його здаватимуть в короткострокову оренду через сервіс Airbnb.