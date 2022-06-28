Заява про новий пакет антиросійських санкцій опублікована на сайті адміністрації прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. До списку заборонених до експорту технологій також включено технології, які раніше потрапили під обмеження.
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До переліку входять не лише квантові комп'ютери, а й телекомунікаційне обладнання, мікросхеми, навігаційне обладнання, традиційні комп'ютери та комплектуючі, а також інструментарій для тестування електроніки та інші високотехнологічні розробки.
Що саме заборонили експортувати в Росію
Крім рішень, експорт яких заборонено раніше, новий пакет санкцій додає до списку:
- види обладнання та компонентів, призначені для квантових комп'ютерів, квантової електроніки, квантових радіолокаційних систем;
- кріогенні установки, що дозволяють підтримувати температуру нижче 1,1 К протягом 48 годин або більше, кріогенне обладнання та компоненти;
- обладнання для створення надвисокого вакууму (Ultra-high vacuum, UHV);
- виробниче обладнання;
- мікроскопи, супутнє обладнання та детектори;
- обладнання для декапсуляції;
- металеві порошки (чисті чи сплави);
- фотоприймачі з високою квантовою ефективністю – понад 80% у діапазоні хвиль від 300 нм до 1700 нм;
- програмне забезпечення для розробки, виробництва чи використання систем, обладнання та компонентів;
- програмне забезпечення для створення цифрових двійників продуктів адитивного виробництва або визначення надійності продуктів адитивного виробництва;
- технології для розробки, виробництва або використання систем, обладнання, компонентів або програмного забезпечення для всього вищеназваного.
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Нові обмеження торкнулися і окремих представників російського бізнесу, включаючи 6 фізичних осіб та 46 компаній, так чи інакше пов'язаних з військово-промисловим комплексом Росії, включаючи науково-дослідні інститути, авіазаводи, науково-виробничі комплекси, конструкторські бюро та військові корпорації.
Не забули й про Білорусь
Обмеження торкнулися і Білорусі – Канада заборонила експортувати в країну передові технології та товари, які можна використовувати у виробництві озброєнь, а також експорт та імпорт предметів розкоші.
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