Компанія Samsung працює над тим, щоб у майбутніх ноутбуках, оснащених OLED-екранами, з'явиться веб-камера, вбудована в екран. Технологія вже отримала назву Samsung Blade Bezel.

Нагадаємо, вперше технологія камери в екрані (Under Panel Camera, UPC) з'явилася у смартфоні ZTE Axon 20 5G. Відео із технологією Samsung Blade Bezel показали у відео, опублікованому в китайській соціальній мережі Weibo, пише The Verge.

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Що відомо

Тестування показало, що сенсор камери все ж можна помітити. При цьому, якість відео та фото контенту, відзнятих на таку камеру, значно нижча, ніж при використанні класичних модулів камери.

Wow ⊙∀⊙! Samsung Display reveals its under-Display camera technology for the first time, which will be used for OLED notebook screens first pic.twitter.com/Fu4Ublvsru — Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2021

Та варто додати, що навіть класичні веб-камери в ноутбуках роблять відео не найкращої якості. Це стосується навіть дуже дорогих, преміальних ноутбуків.

Однак перевага такої технології все ж. Завдяки камері у дисплеї можна істотно скоротити рамки дисплея та збільшує робочу поверхню екрану.

До речі, Samsung Display поставляє свої OLED-панелі для ноутбуків іншим виробникам, тому це може стати трендом на ринку.