Вчені оцінили розповсюдженість камер відеонагляду у світі

За останні кілька десятиліть камери спостереження стали широко використовуватися урядами країн, співробітниками правоохоронних органів та приватними особами для спостереження за громадськими місцями, запобігання злочинам та виявлення злочинців. Та у цього є й негативна сторона, адже через збільшення кількості камер потерпає особисте життя людей.

У поєднанні з новими технологіями розпізнавання облич камери спостереження можуть стати ще більш нав'язливими, оскільки вони дозволяють ідентифікувати, контролювати та відстежувати людей. Передові системи спостереження можуть перешкоджати свободі слова, відмовляючи людей брати участь в публічних заходах та протестах через страх бути виявленими та піддатися переслідуванню з боку влади.

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Щільність камер відеонагляду на 1 квадратний кілометр у великих містах світу / Фото Tech Xplore

Дослідження команди Стенфордського університету

Дослідники зі Стенфордського університету провели дослідження, спрямоване на вивчення поширеності та розташування камер спостереження у великих містах США та інших країнах світу.

Наша головна мета полягала у тому, щоб зрозуміти кількість і розташування камер спостереження у великих містах по всьому світу,

– розповідає Хао Шен, один з авторів дослідження.

Вчені використали комп'ютерний алгоритм для пошуку камер відеонагляду. Програма автоматично фіксувала камери відеоспостереження на зображеннях. Завдяки цьому вдалося проаналізувати 100 тисяч фотографій у 10 великих містах світу.

Дослідження проводилося для таких населених пунктів: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфія, Сіетл, Мілуокі, Балтімор, Вашингтон (округ Колумбія), Сан-Франциско, Бостон, Токіо, Бангкок, Лондон, Сеул, Сінгапур та Париж.

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Результати дослідження

Дослідники виявили, що щільність камер у містах залежить від того, яке призначення у даного місця. Також був виявлений зв'язок кількості камер з расовим профілем кварталів.

Наприклад, виявилося, що камери з більшою ймовірністю будуть встановлені в комерційних, промислових або змішаних районах міста, ніж в громадських або житлових районах.

Також, вища концентрація камер відеонагляду була виявлена у місцях проживання расових меншин. До того ж така тенденція зберігається не лише тоді, коли мова йде про великі міста, а й у випадках проживання меншин у передмістях або сільській місцевості.

Результати, які зібрала команда науковців Стенфордського університету можуть мати великі етичні наслідки.

В майбутньому науковці планують провести дослідження, яке буде спрямоване на виявлення та підрахунок мініатюрних камер, які вбудовуються у дверні дзвінки. Вчені говорять, що кількість таких камер уже може кількісно переважати над класичними камерами відеонагляду.