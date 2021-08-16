Камери телескопа Subaru зафіксували рідкісне небесне явище: відео

Телескоп Subaru розташований на горі Мауна-Кеа, Гаваї. Маючи 8,2-метрове дзеркало, телескоп зробив численні астрономічні відкриття. Та цього разу рідкісну подію зафіксував не сам телескоп, а камери, які встановлені біля нього. Вони призначаються для постійної онлайн-трансляції нічного неба.

Камера Subaru-Asahi Sky Camera встановлена японським виданням Asahi-Shimbun на будівлі телескопа. Вона забезпечує цілодобову онлайн-трансляцію неба. Особливо актуально це у серпні, під час метеорного потоку Персеїд. Цього разу камера зафіксувала рідкісне явище – падіння групи метеорів. Вчені пояснюються, що раніше це був один метеороїд, який розколовся перед входом в атмосферу.

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Падіння групи метеорів: дивитись відео онлайн

Що відомо про рідкісне явище

Здавалося б, що ми бачимо "падаючі зірки" часто. Та саме ця подія доволі рідкісна. Один або більше метеороїдів розкололися на уламки перед входом в атмосферу. Завдяки цьому на відео можна побачити щонайменше 10 метеорів.

Подія відбулася 14 серпня. На підвищену метеорну активність вказали глядачі, які спостерігали за потоком Персеїди через Subaru-Asahi Sky Camera.

Вперше явище було зафіксоване лише у 1997 році під час метеорного потоку Леоніди. З того часу реєстрували всього кілька випадків розпаду метеороїда перед входом в атмосферу.

Камери, подібні до Subaru-Asahi Sky Camera, встановлюються в усьому світі. Вони дозволяють відстежувати не лише метеорні потоки, а й метеорити – невеликі космічні тіла, які досягнули поверхні Землі.