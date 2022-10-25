Блогер порівняв камери iPhone 14 Pro та десятирічного Nokia 808 на Symbian: вгадайте, хто виграв
Джерело:"WillitbeatNokia?"
YouTube-блогер порівняв якість зйомки на двох абсолютно різних смартфонах. Один з них – новенький iPhone 14 Pro, а інший – стара Nokia 808 PureView, останній смартфон на операційній системі Symbian (Nokia Belle).
Дивовижно, але десятирічний смартфон часом фотографує не просто не гірше, а й навіть краще, ніж сучасний. Результати експерименту блогер зібрав у відео.
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Хто переміг
Коротко нагадаємо, Nokia 808 PureView був випущений в далекому 2012 році. Цей смартфон оснащений одним модулем камери роздільною здатністю 41 мегапіксель. iPhone 14 Pro побачив світ у 2022 році й отримав матрицю на 48 мегапікселів.
Порівняльні характеристики обох камер такі:
- Nokia 808: 41 мегапіксель, 1/1,2'', f/2.4.
- iPhone 14 Pro: 48 мегапікселів, 1/1,28'', f/1.8, OIS.
У Nokia більший розмір сенсора і менша діафрагма. У iPhone 14 Pro присутня оптична стабілізація, а також фірмові нейромережеві технології Apple для постобробки фото, чим не може похвалитися смартфон Nokia. Однак йому це не завадило.
Знімок у денний час на iPhone 14 Pro / Фото WillitbeatNokia
Знімок у денний час на Nokia 808 / Фото WillitbeatNokia
Порівняння знімків на Nokia 808 та iPhone 14 Pro при збільшенні зображення / Фото WillitbeatNokia
При денному освітленні знімки досить схожі, хоча різниця все ж помітна. Nokia часом робить набагато природніші й органічніші фото, ніж iPhone 14 Pro. При цьому деталізація і різкість на далеких об'єктах в останнього часто кращі, хоч і не завжди.
Фото в ранковий час на iPhone / Фото WillitbeatNokia
Фото в ранковий час на Nokia / Фото WillitbeatNokia
Порівняння знімків у ранковий час на Nokia 808 та iPhone 14 Pro при збільшенні зображення / Фото WillitbeatNokia
Порівняння знімків на Nokia 808 та iPhone 14 Pro при збільшенні зображення / Фото WillitbeatNokia
Нічне фото на iPhone 14 Pro / Фото WillitbeatNokia
Нічне фото на Nokia / Фото WillitbeatNokia
Порівняння нічних знімків на Nokia 808 та iPhone 14 Pro при збільшенні зображення / Фото WillitbeatNokia
Дивіться ролик з усіма порівняннями: відео