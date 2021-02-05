Камери Google Pixel навчаться зчитувати частоту дихання і пульсу користувача

Смартфони Google Pixel отримають функції моніторингу частоти серцевих скорочень і дихання в додатку Fit. У майбутньому компанія планує реалізувати ці функції й на інших Android-смартфонах.

Джерело: The Verge

Обидві функції базуються на камері смартфона. Частота дихання буде вимірюватися відстеженням підйому та опускання грудей користувача, а частота серцевих скорочень – шляхом відстежування зміни кольору при русі крові по кінчику пальця.

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Як це працює

Для відстеження частоти дихання необхідно буде використовувати фронтальну камеру. В огляд повинні потрапляти голова і груди людини. А для вимірювання частоти серцевих скорочень потрібно розмістити палець перед основною камерою.

За словами Google, ці функції призначені для того, щоб користувачі могли відстежувати загальне самопочуття і не призначені для діагностування захворювань. Компанія вирішила включити в смартфони ці функції, щоб зробити їх доступними для широкого кола.

У багатьох людей, особливо з малозабезпечених верств населення, зараз немає таких речей, як натільні пристрої, але вони все одно отримали б вигоду з можливості відстежувати частоту свого дихання і пульсу,

— відзначають у компанії.

Ідея вимірювання пульсу за допомогою смартфона не нова. Наприклад, можливість зчитувати пульс була присутня ще в старих моделях компанії Samsung, що випускалися до моделі Galaxy S10. З випуском моделей Galaxy S10E, Galaxy S20 і наступних смартфонів виробник вирішив прибрати цю функцію з пристрою.