Ютубер Люк Міані опублікував у твітері відео, на якому показано, як камера його iPhone 14 Pro Max вібрує при використанні Snapchat, що робить фотографію повністю розмитою. На відео також можна чітко почути дзижчання або деренчання, які видає об'єктив.

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У чому полягає проблема

Наразі не схоже, що баг впливає на звичайну "Камеру" iPhone. А це вже може означати, що проблема пов'язана з програмним забезпеченням сторонніх застосунків, а не з апаратним забезпеченням Apple. Це хороша новина, адже цю проблему вирішать найближчим часом. Instagram, Snapchat і TikTok, можливо, доведеться випустити оновлення спеціально для iPhone 14 Pro.

Досі невідомо, яку шкоду (якщо така є) це завдає самій камері, що трохи лякає, коли мовиться про пристрій вартістю від 1000 доларів.

Деякі користувачі iPhone 14 Pro стверджують, що проблема пов'язана з оптичною стабілізацією зображення (OIS). Це функція, яка намагається запобігти розмиванню відео коли ви рухаєтесь у процесі знімання. Саме шляхом переміщення модуля всередині iPhone і досягається ефект стабілізації – це компенсує тремтіння. Рух модуля, ймовірно, пояснює металевий звук, який чути на відео, але це не точно.

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Нагадаємо, що Apple представила нові iPhone 14 7 вересня на першій осінній презентації. Детальніше про нові пристрої компанії читайте у нашому матеріалі.