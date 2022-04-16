У Каліфорнії з'явилася діра у воді – це не оптична ілюзія і не природне явище

У водосховищі озера Берріесса над греблею Монтічелло з'явився величезний вир, куди величезними об'ємами стікає вода. Сюди вже приїжджають туристи.

Цей об'єкт є рукотворним. Він – частина дамби. Якщо рівень води в водосховищі підіймається занадто сильно, надлишковий обсяг починає стікати в цей величезний жолоб, зазвичай піднятий над водною поверхнею.

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Що буде, якщо впасти всередину

Водовідвід побудований для управління потоками води у 1950-х роках замість традиційного бічного. У вузькому проміжку скель, що називаються Чортовими воротами, де й знаходиться гребля, бічний водоскид просто ніде провести. Тому інженери зупинилися на варіанті стоку, схожого на той, який можна побачити в звичайній ванні. Структура являє собою величезну трубу з виходом поза дамбою – такі використовують для скидання зайвої води не тільки тут, а й в інших місцях по всьому світу. Однак саме цей об'єкт чомусь є дуже популярним серед глядачів. У сезон дощів глядачі приїжджають, щоб побачити його та сфотографувати.

У 2017 році, багатому на опади, сотні глядачів збиралися на оглядовому майданчику, щоб побачити зяючу посеред водної гладі діру.

У 2019 році після чергового сезону сильних дощів видовище повторилося й залучило вже тисячі людей.

Того ж року дамба потрапила в американські новини, бо в трубу засмоктало баклана. Деякі ЗМІ писали, що він вижив.

Запис того самого моменту, коли баклан падає у діру: відео

З людиною такого трапиться не повинно. Перш за все через те, що водосховище обнесене парканом і перебуває під охороною. У ньому заборонено купатися чи плавати на човні. До того ж люди здатні легко подолати силу течії водостоку навіть у повноводний сезон. Єдина людська смерть сталася тут в 1997 році, коли жінка зуміла підплисти до конструкції й трималася за край близько 20 хвилин, але зірвалася перш ніж служба порятунку приїхала.

На вигляд діра може виглядати моторошно, але працівники греблі стверджують, що швидкість води в ній не так вже висока. Кожну секунду злив шириною 22 метри й глибиною 75 метрів може поглинати близько 1360 кубометрів води. Після потрапляння в отвір вода опиняється у вужчій трубі, яка веде в струмок Пута.

У 1950-х роках інженери споруджували її з розрахунком на те, що вона буде потрібна раз на 50 років в особливих випадках, проте за останні 20 років роботи знадобилася вже тричі. Як пишуть ЗМІ, це свідчення змін клімату на планеті.

Дивіться як виглядає водовідвід на озері Берріесса: відео