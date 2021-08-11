У Каліфорнії ціле місто провалюється під землю через сильну засуху

Глобальне потепління загрожує знищенням містечку Коркоран у штаті Каліфорнія. Перші наслідки уже відчутні.

Як повідомили місцеві жителі, вони стали помічати, що їхні будинки стали просідати в землю. Поки що руйнувань немає, проте влада вже б'є на сполох.

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Чому просідає земля

За іронією долі, кілька років тому місцева влада почала будівництво великої дамби, побоюючись повеней, оскільки місто знаходиться в низині. Однак у цьому році проблема полягала не в повенях – фермери зіткнулися зі страшною посухою, посиленою змінами клімату.

Місто, у якому проживає 20 тисяч людей, переважно займається фермерством – тут вирощують овочі та бавовну.

Через затяжну спеку й відсутність опадів місцеві підприємства інтенсивно викачують воду для зрошення з підземних джерел.

Ті не встигають наповнюватись ґрунтовими водами, тому на місці підземних водяних сховищ утворюються об'ємні порожнини.

Це й стало причиною просідання будинків.

Як пише джерело, характерні для таких випадків ознаки – наприклад, тріщини на стінах будинків – поки відсутні. Але про проблему вже знають і тому звернулись до NASA з проханням проаналізувати геологічні зміни в регіоні за допомогою супутників.

Якщо ситуація не зміниться, місто приречене на руйнування та занепад.