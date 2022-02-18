Календар більше не потрібен: як встановити будь-яке нагадування прямо в Telegram

Месенджер Telegram сьогодні є одним з найфункціональніших і просунутих на ринку. Набір його можливостей задає тон усім конкурентам, змушуючи їх копіювати функції, щоб не відставати від трендів.

Однією з таких функцій, якими не можуть похвалитися інші месенджери, є нагадування, які можна встановити для себе і забути про календар або сторонні додатки для нагадувань. Можливість доступна на всіх платформах – як зі смартфонів, так і з комп'ютерів. 24 канал розібрався як їх встановити.

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Нагадування у мобільній версії Telegram

Для того, щоб скористатися функцією, відкрийте у чат із собою – це розділ "Збережене", доступ до якого можна отримати з загального меню розділів програми.

Далі ви можете як зазвичай ввести бажаний текст, додати зображення, відео чи посилання, якщо вони потрібні.

Після цього натисніть і утримуйте кнопку надсилання, доки не з'явиться меню з пунктом "Встановити нагадування".



Як встановити нагадування в Telegram / Скриншот 24 каналу

У новому вікні оберіть день та час і натисніть на підтвердження (кнопка знизу з обраною датою).

Після цього ваше нагадування відправиться до спеціального розділу відкладених меседжів, отримати доступ до якого можна в будь-який час. Для цього знайдіть піктограму з календарем у нижній частині екрану – біля поля введення тексту. Там ви зможете видалити або змінити повідомлення.

Тепер введене повідомлення буде надіслано вам у розділ "Збережене" з відповідним сповіщенням у зазначений час.



Як встановити нагадування в Telegram / Скриншот 24 каналу

, аналогічним чином у Telegram можна відправляти відкладені повідомлення для інших користувачів. Для цього необхідно відкрити чат з вашим співрозмовником і виконати ті ж самі дії. Так, наприклад, можна заздалегідь запланувати відправлення привітань із Днем народження чи іншими святами, щоб точно не забути про них.

Нагадування у десктопній версії Telegram

Встановлення нагадувань з комп'ютера чи ноутбука виглядає майже аналогічним чином.

Для початку заходимо у "Збережене". Однак тепер розділ шукаємо не серед списку усіх меню, а в окремій іконці, розташованій вище – біля вашого аватару. Чат має значок прапорця.

Вводимо бажане повідомлення і замість довгого затиснення кнопки відправлення натискаємо на неї правою кнопкою миші.

Обираємо "Встановити нагадування".

Після цього вводимо бажану дату і тиснемо "Запланувати".

Готово.

, для швидкого доступу в "Збережене" можна закріпити його. Для цього відправте сюди будь-яке повідомлення, а потім, виділивши чат на екрані всіх діалогів оберіть функцію "Прикріпити". Тепер ваш своєрідний архів, куди можна завантажувати що завгодно як у сховище, завжди буде закріплений у верхній частині екрану і вам не доведеться шукати його серед списку всіх чатів. Так само можна зробити й з іншими бесідами чи каналами в Telegram.