Однією з таких функцій, якими не можуть похвалитися інші месенджери, є нагадування, які можна встановити для себе і забути про календар або сторонні додатки для нагадувань. Можливість доступна на всіх платформах – як зі смартфонів, так і з комп'ютерів. 24 канал розібрався як їх встановити.

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Нагадування у мобільній версії Telegram

  • Для того, щоб скористатися функцією, відкрийте у чат із собою – це розділ "Збережене", доступ до якого можна отримати з загального меню розділів програми.
  • Далі ви можете як зазвичай ввести бажаний текст, додати зображення, відео чи посилання, якщо вони потрібні.
  • Після цього натисніть і утримуйте кнопку надсилання, доки не з'явиться меню з пунктом "Встановити нагадування".

Як встановити нагадування в Telegram
Як встановити нагадування в Telegram / Скриншот 24 каналу

  • У новому вікні оберіть день та час і натисніть на підтвердження (кнопка знизу з обраною датою).
  • Після цього ваше нагадування відправиться до спеціального розділу відкладених меседжів, отримати доступ до якого можна в будь-який час. Для цього знайдіть піктограму з календарем у нижній частині екрану – біля поля введення тексту. Там ви зможете видалити або змінити повідомлення.
  • Тепер введене повідомлення буде надіслано вам у розділ "Збережене" з відповідним сповіщенням у зазначений час.

Як встановити нагадування в Telegram
Як встановити нагадування в Telegram / Скриншот 24 каналу

Нагадування у десктопній версії Telegram

  • Встановлення нагадувань з комп'ютера чи ноутбука виглядає майже аналогічним чином.
  • Для початку заходимо у "Збережене". Однак тепер розділ шукаємо не серед списку усіх меню, а в окремій іконці, розташованій вище – біля вашого аватару. Чат має значок прапорця.
  • Вводимо бажане повідомлення і замість довгого затиснення кнопки відправлення натискаємо на неї правою кнопкою миші.
  • Обираємо "Встановити нагадування".
  • Після цього вводимо бажану дату і тиснемо "Запланувати".
  • Готово.