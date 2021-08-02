Какаду навчилися відкривати сміттєві баки завдяки соціальній взаємодії

Більшість тварин отримує навички не завдяки тому, що їх навчає інший представник виду. Як правило, такі навички передаються генетично. Наприклад, ніхто не вчить котів вмиватися та чистити шерсть. Та є тварини, які вміють добре вчитися, що допомагає їм у пошуках їжі.

Команда науковців спостерігали за Cacatua galerita, або жовточубим какаду. Вони відмітили їхнє вміння відкривати сміттєві баки, щоб знайти у них їжу. Дослідники помітили певні закономірності, які не можна було пояснити "генетичною передачею вміння". Ретельні спостереження за розумними птахами дали зрозуміти, що вони самостійно вчаться це робити та передають свої знання іншим представникам виду.

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Какаду відкривають сміттєві баки: дивитись відео онлайн

Жовточубі какаду проти сміттєвих баків

Австралійські сміттєві баки мають однаковий дизайн по всій країні. Дослідники помітили, що далеко не кожен птах зможе їх відкрити. Тому, коли один птах займається відкриванням баку, то інші дивляться. А після цього кількість птахів із такою корисною навичкою збільшується.

У 2018 році дослідники почали опитування, яке триває досі, щоб виявити, де саме какаду вміють відкривати сміттєві контейнери.

У 2019 році результат опитування показав, що коли какаду відкриває бак в одному місці, то птахи з відповідною навичкою з'являються і в сусідніх районах. Це свідчить про те, що вміння не з'являється випадковим чином, а немов передається від пташки до пташки.

Спостерігаючи за птахами, вчені помітили, що в кінці 2018 року какаду на півночі Сіднея заново винайшов техніку відкривання баків. Після цього птахи в сусідніх районах скопіювали навичку та теж почали користуватися нею.

Немов цього мало, виявилося, що какаду ігнорують, наприклад, баки з жовтими кришками, адже там зберігають пластикові відходи. А у баках з червоними кришками зберігаються харчові відходи, тому саме вони й потерпають від нашестя розумних жовточубих какаду, які орієнтуються на колір при виборі цілі.

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Розумні какаду чудово вміють відкривати сміттєві баки: дивіться відео онлайн

Пташині субкультури

На цьому цікавинки не закінчилися. Команда науковців помітила, що не існує єдиної техніки, завдяки якій какаду відкривають баки. В одному випадку використовуються лише лапи; в іншому – відкривають дзьобом; деякі птахи поєднують два методи; в ще інші вміють відкривати бак лише в команді з іншими птахами.

Тому, якщо в одному районі, наприклад, Сіднея птахи навчилися відкривати кришки баків дзьобом, то й у сусідніх районах какаду будуть так робити.

Таким чином, констатують вчені, утворюються своєрідні пташині регіональні субкультури, де птахи володіють різними техніками відкривання сміттєвих баків.