Компанія JBS заплатила хакерам 11 мільйонів доларів

Керівництво транснаціональної корпорації JBS виплатило хакерам, які раніше атакували її системи з застосуванням вірусів-вимагачів, 11 мільйонів доларів. Про це повідомив керівник американського підрозділу компанії Андре Ногейра.

За словами Ногейра, було "дуже болісно" платити злочинцям, але в компанії переконані, що вчинили правильно. "Це була страховка для захисту наших клієнтів", – наголосив керівник американського підрозділу.

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Ногейра уточнив, що гроші були передані хакерам вже після того, як більша частина підприємств компанії відновила роботу, припинену через атаки. Фахівцям поки не вдалося з'ясувати, як саме зловмисники отримали доступ до комп'ютерів JBS, розслідування досі триває.

Компанія контролює близько 20% потужностей для забою великої рогатої худоби та свиней США.

Атака на JBS

У кінці травня комп'ютерні мережі північноамериканського і австралійського підрозділів JBS піддалися кібератаці.

Атака призвела до припинення роботи всіх дев'яти комбінатів на території США і тимчасового скорочення виробництва яловичини на 20 відсотків.

Два дні не працював один з комбінатів фірми у Канаді, а на підприємстві в Австралії навіть перестали забивати корів.

ФБР заявляє, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).

JBS S.A. – це бразильська компанія, яка є найбільшою м'ясопереробною компанією у світі. Вона виготовляє продукти з яловичини, курятини та свинини, а також продає побічні продукти від переробки м'яса.Штаб-квартира знаходиться в Сан-Паулу. Компанія заснована у 1953 році.