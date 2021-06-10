За словами Ногейра, було "дуже болісно" платити злочинцям, але в компанії переконані, що вчинили правильно. "Це була страховка для захисту наших клієнтів", – наголосив керівник американського підрозділу.

До теми Американська м'ясопереробна компанія JBS відновила роботу після атаки хакерів з Росії

Ногейра уточнив, що гроші були передані хакерам вже після того, як більша частина підприємств компанії відновила роботу, припинену через атаки. Фахівцям поки не вдалося з'ясувати, як саме зловмисники отримали доступ до комп'ютерів JBS, розслідування досі триває.

JBS S.A. – це бразильська компанія, яка є найбільшою м'ясопереробною компанією у світі. Вона виготовляє продукти з яловичини, курятини та свинини, а також продає побічні продукти від переробки м'яса. Компанія контролює близько 20% потужностей для забою великої рогатої худоби та свиней США. Штаб-квартира знаходиться в Сан-Паулу. Компанія заснована у 1953 році.

Атака на JBS