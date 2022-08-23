Останній реліз від команди космічного телескопа Джеймс Вебб містить пару дуже деталізованих зображень Юпітера та полярного сяйва навколо полюсів планети. Обидва зображення є комбінованими, тобто вони поєднують кілька знімків, зроблених камерою ближнього інфрачервоного діапазону телескопа (NIRCam) – кожне з використанням іншого фільтра.

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Що видно на фото

На зображенні вище можна побачити слабкі кільця Юпітера, а також два його супутники: Амальтея — яскрава крапка зліва, та Адрастея — слабка крапка на краю кілець, розташованих між Амальтеєю та Юпітером. Позаду трьох небесних тіл слабкі точки світла, ймовірно, є галактиками.

Чесно кажучи, ми не очікували, що це буде так добре. Це справді чудово, що ми можемо побачити деталі Юпітера разом з його кільцями, крихітними супутниками і навіть галактиками на одному зображенні,

– зазначив планетарний астроном Імке де Патер, почесний професор Каліфорнійського університету в Берклі.

Друге зображення – це крупний план Юпітера, який використовував три фільтри, щоб зафіксувати деталі своєї бурхливої ​​атмосфери, включаючи сяючі полярні сяйва.



Яскраві полярні сяйва на полюсах Юпітера / Фото James Webb NASA

Яскравість тут вказує на велику висоту над рівнем моря – тому Велика червона пляма має висотні тумани, як і екваторіальний регіон. Численні яскраві білі "плями" та "смуги", ймовірно, є верхівками хмар на дуже великій висоті конденсованих конвективних штормів,

– сказала Хайді Хаммел, міждисциплінарна науковиця зі спостережень за Сонячною системою та віце-президент з науки AURA.

Вам може бути цікаво, чому кольори зображень не такі, як ми звикли бачити, коли мова йде про Юпітер. Річ у тім, що Вебб спостерігає світло в інфрачервоному діапазоні, а не у видимому діапазоні, тому кольори двох зображень не є кольорами, які ми спостерігаємо неозброєним оком. Інфрачервоні дані було зіставлено зі спектром видимого світла, тому ці зображення є "фальшивими кольорами", а не справжніми.

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І це розкриває один цікавий момент – те, як телескоп насправді працює. Коли Вебб "знімає зображення", він насправді не робить знімок і не передає його на Землю – вчені отримують лише необроблені дані, які вказують на яскравість, виміряну рецепторами Вебба. Таким чином, вчені вручну та з допомогою алгоритмів обробляють ці дані, щоб створити зображення.