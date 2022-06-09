Як повідомляє NASA, удар на себе взяла чи не найважливіша частина апарата – дзеркало. Таке пряме попадання застало агентство зненацька й досі аналізується, однак дещо можна сказати вже зараз.

Цікаво Космічний телескоп "Джеймс Вебб" буде вивчати об'єкти у Сонячній системі

Що сталося з "Джеймсом Веббом"

У період з 23 по 25 травня космічний телескоп NASA "Джеймс Вебб" отримав удар в один зі своїх основних дзеркальних сегментів. Після початкових оцінок команда виявила, що телескоп все ще працює на рівні, що перевищує всі вимоги місії, попри незначний виявлений ефект у даних,

– йдеться в блозі NASA Webb.

За словами NASA, 18 сегментів дзеркала можуть бути індивідуально змінені у відповідь на удари метеоритів, подібні до цього. Регулюючи положення ураженого сегмента, можна компенсувати частину спотворень. Інженери вже виконали перше таке коригування для нещодавно порушеного сегмента. Додаткові заплановані коригування дзеркал триватимуть ще якийсь час.



Дзеркало телескопа James Webb Space Telescope у розгорнутому вигляді / Фото NASA

Точний розмір мікрометеороїда невідомий, але, можливо, він був не більше піщинки. І хоч це звучить, на перший погляд, несерйозно, величезні швидкості, з якими рухаються об'єкти в космосі, роблять їх дуже небезпечними.

Команда операторів телескопа каже, що нічого незвичного насправді не відбулося. Такі імовірності прораховуються на етапі створення апаратів, адже хоч у космосі й самотньо, та він не такий порожній, як здається.

Ось, що кажуть в NASA:

"Поки будувався телескоп, інженери використовували суміш моделювання і реальних тестових впливів на зразки дзеркал, щоб отримати чітке уявлення про те, як зміцнити обсерваторію для роботи на орбіті. Цей останній вплив був більшим, ніж моделювався, і перевищив те, що команда могла б протестувати на місці.

Ми завжди знали, що Веббу доведеться витримувати космічне середовище, включаючи різке ультрафіолетове світло та заряджені частинки від Сонця, космічні промені з екзотичних джерел у галактиці та випадкові удари мікрометеороїдів у межах нашої Сонячної системи. Ми спроєктували та побудували Webb з запасом продуктивності – оптичної, теплової, електричної, механічної – щоб гарантувати, що він зможе виконувати свою амбітну наукову місію навіть після багатьох років в космосі.

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Крім того, здатність Webb визначати й регулювати положення дзеркал дозволяє частково коригувати результат ударів. Регулюючи положення порушеного сегмента, інженери можуть компенсувати частину спотворень. Це зводить до мінімуму ефект будь-якого впливу, хоча не всі погіршення можуть бути усунені таким чином.

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Щоб захистити Вебб на орбіті, льотні команди можуть використовувати захисні маневри, які навмисно відвертають оптику від відомих метеорних потоків до того, як вони почнуться. Це останнє попадання не було результатом метеоритного дощу і в цей час вважається неминучою випадковою подією. В результаті цього удару була сформована спеціалізована команда інженерів для вивчення способів пом'якшення наслідків подальших влучань мікрометеороїдів такого масштабу. З часом команда збиратиме безцінні дані та працюватиме з експертами з прогнозування мікрометеороїдів у центрі космічних польотів імені Маршалла, щоб мати можливість краще прогнозувати, як можуть змінитися характеристики, враховуючи, що початкові характеристики телескопа кращі, ніж очікувалося. Величезні розміри та чутливість Webb роблять його високочутливим детектором мікрометеоритів. З часом Webb допоможе поліпшити знання про навколишнє середовище пилових частинок Сонячної системи на L2 для цієї та майбутніх місій.

Оскільки дзеркала Вебба були відкриті космосу, ми очікували, що випадкові удари мікрометеороїдів з часом значно погіршать характеристики телескопа. З моменту запуску ми мали чотири невеликі мікрометеороїдні удари, які відповідали очікуванням, і цей недавній удар виявився більшим, ніж передбачали наші прогнози деградації. Ми будемо використовувати ці польотні дані для оновлення нашого аналізу характеристик з плином часу, а також для розробки оперативних підходів, щоб забезпечити максимальну продуктивність Webb в максимально можливій мірі на довгі роки вперед.

Цей недавній вплив не призвів до зміни графіка операцій Webb."