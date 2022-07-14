Порівняння фотографій телескопа "Джеймс Вебб" зі знімками з "Габбла"

Кілька днів тому космічний телескоп "Джеймс Вебб" прийняв наукову естафету від орбітального телескопа "Габбл". Останній свого часу став справжнім проривом. Але тепер наука має новий і досконаліший інструмент, щоб заглянути глибше у Всесвіт. Про перевагу нового телескопа яскраво свідчать його перші знімки.

Першою продемонстрованою науковою фотографією з телескопа "Джеймс Вебб" став знімок масивного зоряного скупчення SMACS 0723. На перший погляд, цей знімок нічим не примітний. Однак саме він розкриває весь потенціал "Вебба".

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В одному зображенні телескоп показав картинку так званого "глибокого поля" — зображення невеликої ділянки космосу з дуже довгою витримкою, що дозволяє зазирнути глибоко в ранній Всесвіт; а також продемонстрував ефект гравітаційного лінзування, коли надмасивне зоряне скупчення створило таке спотворення часу-простору, яке, як крізь збільшувальне скло, наблизило до нас далекі-далекі галактики з глибин молодого Всесвіту.



Скупчення галактик SMACS 0723 / NASA, ESA, CSA та STScI

Для порівняння, телескоп "Габбл" створював своє перше зображення глибокого поля із 342 знімків протягом 10 днів із загальною експозицією 100 годин. Тривала витримка дозволила виявити на знімку 3000 галактик. Знімок було опубліковано 1996 року.



Перше зображення глибокого поля від "Габбла" / NASA/ESA

Більш тривала витримка – збір інформації про ту саму ділянку піднебіння протягом більшої кількості днів – дозволили покращити деталізацію області до 5500 галактик у процесі експозиції протягом 23 днів (2 мільйони секунд).

Телескопу "Джеймс Вебб" на отримання близького за деталізацією знімка такої ж області знадобилося лише 12,5 години. Якщо збільшити експозицію до днів і тижнів, "Вебб" може зазирнути в часи, коли зірки тільки-но починали зароджуватися в нашому Всесвіті. Але це все попереду.

Різниця між телескопами

Слід зазначити, що телескоп "Хаббл" працює у видимому діапазоні, а "Джеймс Вебб" – в інфрачервоному (ближньому та середньому). На знімках це відображатиметься в тому, що "Вебб" здатний показати зірки там, де "Габбл" їх не бачить – за скупченнями пилу та газу. Також "Вебб" легше виявляє чорні діри завдяки найсильнішому інфрачервоному світінню в області падіння речовини на диски чорних дірк.

З різниці в діапазонах, що спостерігаються, також випливає, що надалі обидва телескопи будуть доповнювати спостереження один одного. Точніше, одночасно використовуватись для низки наукових праць.

Найкраща деталізація "Вебба" наочно представлена ​​на іншому зображенні – на ділянці емісійної туманності Кіля (Carina Nebula), розташованої від нас на відстані 7200 світлових років. "Джеймс Вебб" показує зірки, які за пилом і газом не видно "Габблу". Але крім цього, знімок з "Вебба" набагато різкіший і дає так багато деталей, що це навіть викликало деяку розгубленість доповідача від NASA, який не зміг швидко почати пояснювати цей знімок.

Туманність Кіля "Вебба" та "Габбла" / NASA / ESA

Також найкраща деталізація у "Вебба" добре помітна на зображенні тісної групи з п'яти галактик під назвою "Квінтет Стефана". Знімок об'єкта було зроблено "Габблом" у 2009 році після останньої модернізації його камери. Тоді орбітальний телескоп відвідала бригада астронавтів, що для "Вебба" буде неможливим. На зображенні з "Вебба" група "Квінтет Стефана" отримана склейкою з 1000 окремих знімків. Сьогодні це найбільше зображення, отримане з нового телескопа.

Підсумкова картинка склеєна із зображень із камер ближнього та середнього інфрачервоного діапазонів. До речі, окреме вивчення подібних об'єктів у ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні дозволяє виявити деталі, які губляться на підсумковій картинці.

"Квінтет Стефана" у різних діапазонах / NASA / ESA

Наприклад, при зйомці тільки в середньому інфрачервоному діапазоні можна розглянути ударні хвилі від взаємодії чотирьох близьких галактик, чого не видно при зйомці з "Габбла" і з камери "Вебба" в ближньому інфрачервоному діапазоні.



"Квінтет Стефана" знятий "Габблом" / NASA / ESA

До речі, яскрава "зірка" у центрі галактики у верхньому правому кутку це зовсім не зірка. Це яскраве інфрачервоне засвічення від масивної чорної діри в центрі цієї галактики. Акреція речовини чорною дірою супроводжується викидом енергії.

Порівняння знімків туманності "Південне Кільце" також дає уявлення про кращу різкість знімків "Вебба". Ще ж і надто, здатність робити знімки як у ближньому, так і в середньому інфрачервоному діапазоні дозволяє краще зрозуміти структуру об'єктів.

Фото туманності "Південне Кільце" (останнє фото зроблене "Габблом")

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Туманність "Південне Кільце" – це скинута вмираючою зіркою оболонка. Тьмяна точка в її центрі – це білий карлик, а раніше зірка, подібна до нашого Сонця. На зображенні видно ударну хвилю, що розширюється, від скинутої оболонки. Свого часу наше Сонце поводитиметься так само.