Телескоп "Джеймс Вебб продовжує вражати науковий світ своїми можливостями. Нещодавно він надіслав на Землю ще один знімок Юпітера, після того, як ми мали змогу побачити цілу їх колекцію. Нове фото заглянуло значно глибше у Всесвіт.

Цікаво Телескоп "Джеймс Вебб" виявив ще одну, ймовірно, найдревнішу і найвіддаленішу від нас галактику

Колесо Воза

Колесо Воза – це кільцеподібна галактика, розташована в напрямку сузір'я Скульптора.

Її діаметр – 130 000 світлових років.

Вважається, що колись це була спіральна галактика, однак приблизно 200 мільйонів років тому вона зіткнулася з іншою, карликовою, що пролітала крізь неї, й обидві структури злилися в одну.

Ця взаємодія викликала своєрідну ударну хвилю, подібну до слідів на воді, яка виштовхнула газ та пил у зовнішні області, сформувавши добре видиме кільце навколо. У цьому кільці відбувається активне зореутворення.

Вчені заявляють про помітні ознаки того, що Колесо Воза починає знову набирати колишньої спіральної форми.

У центрі галактики є активна чорна діра. Як зазначає Європейське космічне агентство у своїй публікації, цей знімок допоможе астрономам краще зрозуміти, як утворюються зірки.

У соцмережах NASA при цьому опублікували порівняння Колеса Воза, яке сфотографував свого часу телескоп "Габбл", і нового. "Джеймс Вебб" дозволяє побачити значно більше деталей.



Порівняння Колеса Воза на фото з двох телескопів / Фото NASA