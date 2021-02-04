James Webb Space Telescope (JWST) ще до свого запуску став еталоном довгобуду в космічній галузі. Судячи з усього, він стартує з Землі 31 жовтня 2021 року. Принаймні, сам апарат повністю готовий: його зібрали, сотню разів перевірили і вже незабаром почнуть транспортувати у Французьку Гвіану. Там його поставлять на європейську ракету-носій Ariane 5 і відправлять у космос.

Джерело: The New Yourk Times

Своєрідне прощання з James Webb Space Telescope перед запуском пройшло в рамках недавньої зустрічі Американського астрономічного товариства. Інженери та техніки востаннє показали космічний апарат у розгорнутому стані. Кадри зробили на підприємстві в Лос-Анджелесі.

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Чим цікавий апарат

Неперевершено великий і складний телескоп розробляють з 1996 року. Історія проєкту "Космічний телескоп імені Джеймса Вебба" сягає корінням кінця 1980-х, коли ще до запуску "Хаббла" вчені стали думати над наступним поколінням астрономічних інструментів.

За словами представника NASA від програми JWST Еріка Сміта, наступного разу, коли телескоп прийме подібну розгорнуту конфігурацію, він буде вже далеко за орбітою Місяця. На такій відстані для земного спостерігача потужний науковий інструмент здасться ледь помітною точкою. Після демонстрації телескоп почали складати й готувати до транспортування — процес нешвидкий і вимагає максимальної акуратності.

Діаметр головного дзеркала нового телескопа – 6,5 метра. Воно складене з 18 шестикутних секцій, кожна з яких індивідуально регулюється високоточними приводами. Дві групи по три секції, розташовані з боків. Вони складаються і це лише одна з багатьох деталей, яким належить трансформуватися вже в космосі.



James Webb зі складеними боковими секціями дзеркал / Фото Chris Gunn, NASA

Маса апарату перевищує 6,2 тонни, а його розробка стала одним з найбільших міжнародних проєктів у сфері космонавтики та астрономії за останні кілька десятиліть. У створенні JWST брали участь підприємства Європейського (ESA) і канадського (CSA) космічних агентств.