Як пише джерело, від екрана відмовились, щоб ще більше відповідати ретро-дизайну. Плеєр має стару шкалу вибору радіочастот з рухомою стрілкою, а також поворотну ручку і кілька фізичних кнопок.

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Які характеристики отримав плеєр

Корпус виготовлений з ударостійкого пластику.

Зверху на корпусі пристрою розташована сонячна панель, яка дозволяє заряджати пристрій.



iGear Evoke Solar Radio and MP3 player / Фото Jaguar

Ґаджет підтримує радіо FM/AM/SW.

Його можна використовувати і як повноцінну Bluetooth-колонку , адже в арсеналі передбачили Bluetooth 5.0, який забезпечує відтворення музики з підключеного телефона.

, адже в арсеналі передбачили Bluetooth 5.0, який забезпечує відтворення музики з підключеного телефона. Також є порт USB для підключення флешки.

Потужність вбудованого динаміка становить 5 ват.



iGear Evoke Solar Radio and MP3 player / Фото Jaguar

iGear Evoke оснащений батареєю на 1200 міліампер-годин. Наскільки її вистачить не уточнюється. Однак якщо врахувати наявність сонячної батареї, вдень, особливо сонячний, про розряджену батарею можна не хвилюватися.

Крім сонячної зарядки пристрій можна підживити й традиційним шляхом – через дріт від розетки.

Пристрій буде доступний в трьох колірних варіантах: перлинно-синьому, "білому золоті кольору шампанського" і жовто-чорному.

Новинка пропонується за ціною близько 40 доларів.