Як пише джерело, від екрана відмовились, щоб ще більше відповідати ретро-дизайну. Плеєр має стару шкалу вибору радіочастот з рухомою стрілкою, а також поворотну ручку і кілька фізичних кнопок.
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Які характеристики отримав плеєр
- Корпус виготовлений з ударостійкого пластику.
- Зверху на корпусі пристрою розташована сонячна панель, яка дозволяє заряджати пристрій.
iGear Evoke Solar Radio and MP3 player / Фото Jaguar
- Ґаджет підтримує радіо FM/AM/SW.
- Його можна використовувати і як повноцінну Bluetooth-колонку, адже в арсеналі передбачили Bluetooth 5.0, який забезпечує відтворення музики з підключеного телефона.
- Також є порт USB для підключення флешки.
- Потужність вбудованого динаміка становить 5 ват.
iGear Evoke Solar Radio and MP3 player / Фото Jaguar
- iGear Evoke оснащений батареєю на 1200 міліампер-годин. Наскільки її вистачить не уточнюється. Однак якщо врахувати наявність сонячної батареї, вдень, особливо сонячний, про розряджену батарею можна не хвилюватися.
- Крім сонячної зарядки пристрій можна підживити й традиційним шляхом – через дріт від розетки.
Пристрій буде доступний в трьох колірних варіантах: перлинно-синьому, "білому золоті кольору шампанського" і жовто-чорному.
Новинка пропонується за ціною близько 40 доларів.