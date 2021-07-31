Влада стверджує, що хоче сама розслідувати звинувачення, висунуті проти компанії. Річ і тім, що правозахисна організація Amnesty International, некомерційний проєкт Forbidden Stories, а також понад 80 журналістів з консорціуму 17 медіаорганізацій у 10 країнах світу опублікували результати спільного розслідування під назвою "Проєкт Пегас", у якому розповіли про масштабні зловживання шпигунським програмним забезпеченням, створеним NSO Group, Pegasus.

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Розслідування Міноборони

Згідно зі звітом, ПЗ компанії активно застосовується для порушення прав людини та спостереження за політиками, активістами, журналістами й правозахисниками по всьому світу.

Сьогодні до компанії NSO прийшли представники ряду органів, щоб ознайомитися з публікаціями та звинуваченнями, висунутими у її справі.

Багато ЗМІ називають те, що відбувається "рейдами", тоді як самі представники NSO Group характеризують це як "візити". У компанії вже випустили офіційний пресреліз, у якому підтверджують, що представники Міністерства оборони Ізраїлю відвідали їхні офіси.

Ми вітаємо цю інспекцію і впевнені, що перевірка лише доведе факти, які неодноразово наводила компанія, всупереч помилковим звинуваченням, висунутим проти нас в недавніх атаках ЗМІ,

– коментує NSO Group.

Ізраїльське новинне агентство Calcalist цитує анонімне джерело, яке говорить, що "рейди" були скоріше формальною зустріччю, а не поглибленою перевіркою документів і комп'ютерних систем NSO Group.

Що про це думають ЗМІ

Журналіст видання MalwareTech Маркус Хатчінс, коментуючи ситуацію, говорить, що в доповіді журналістів та правозахисників про Pegasus навряд чи було щось таке, що могло би здивувати представників сфери інформаційної безпеки, адже спеціалісти завжди знали про існування подібного проєкту. І лише після публічного скандалу вони зрозуміли: поза межами спільноти про це ніхто ніколи не чув.

Отож, є група компаній, у програмному забезпеченні яких прописані (навмисне чи випадково) так звані вразливості нульового дня. Разом зі шпигунським ПЗ вони дозволяють віддалено зламувати телефони. Зазвичай ці технології продаються урядам, які потім використовують їх для атак на "терористів". Однак, як відомо, у випадку деяких країн, особливо авторитарних, термін "терорист" має аж занадто широке значення – часто його застосовують до будь-кого, хто не згоден з думкою і діями влади. Таким чином, загрозою вважають журналістів та активістів.

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Тому ситуація "легко зупинити терористів" перетворюється на "шпигувати за всіма, хто нам не подобається".

Саме про це й розповідає цей витік інформації.