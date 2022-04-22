Ізраїльська компанія успішно випробувала лазерну зброю, здатну вражати одразу кілька цілей

Компанія Rafael успішно випробувала свою лазерну зброю Iron Beam проти різних загроз, включаючи БПЛА, міномети, ракети та протитанкові ракети. Вона здатна вражати одночасно кілька цілей.

Ця зброя має доповнити знамениту ізраїльську систему ППО "Залізний купол". Поки неясно, коли розробка буде завершена повністю.

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Залізний промінь

Система оборонних засобів "Залізний купол" широко відома своєю ефективністю й здатністю перехоплювати ракети за допомогою складної радіолокаційної системи стеження. Ця розробка успішно працює сьогодні. Але вона має ряд недоліків. Ракети, що є її центральною частиною, коштують понад 100 000 доларів США за постріл, і у неї виникають проблеми з наближеними загрозами на близьких дистанціях менше 4 кілометрів.

На відміну від цього, Iron Beam – це оптоволоконний лазер, який може захоплювати цілі зі швидкістю світла і знищувати їх протягом п'яти секунд на відстані до 7 кілометрів.

Поки невідомо, наскільки потужним є лазер, але передбачається, що скоро він досягне діапазону сотень кіловатів.

Крім того, кожен лазерний постріл коштує близько долара, не рахуючи витрат на обладнання, а кількість боєприпасів не обмежена – поки є електрика.



Установка Iron Beam під час тестування / Фото Rafael

Завершення випробувань з використанням потужного лазера – це лише початок нашого бачення. Нам вперше вдалося перехопити міномети, ракети та БПЛА з таких складних діапазонів і часових інтервалів. Лазер змінює правила гри завдяки простій системі управління і значним економічним перевагам. Наступним кроком є продовження розробки та початкового розгортання системи в Ізраїлі,

– каже начальник відділу досліджень і розробок (DDR&D) бригадний генерал Янів Ротем.

Ці випробування є частиною першої фази програми, яку проводять компанія Rafael та управління оборонних досліджень і розробок (DDR&D) Міністерства оборони Ізраїлю з виробництва високоенергетичних лазерів, які здатні справлятися з декількома загрозами в поєднанні з Iron Dome.