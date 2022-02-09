Ізраїльська компанія розробила складне бомбосховище для приватних квартир та будинків
Джерело:Micromax
Виробних засобів захисту та фортифікації компанія Micromax представив складне бомбосховище, яке можна встановити прямо у власному помешканні та використовувати в разі бомбардування або обстрілу.
Таке бомбосховище розкладається за кілька хвилин в умовах квартири чи будинку. Його можна розмістити у невеликому заглибленні стіни, і в складеному стані прикрити шторами.
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Що відомо
Ізраїль – країна, яка знаходиться в стані багаторічного конфлікту з Палестиною. Його міста часто страждають від обстрілів та бомбардувань. Тому не дивно, що місцеві компанії постійно працюють над новими засобами захисту для населення.
- Для створення цього бомбосховища компанія Micromax використала гідравлічні важелі, в механізмі роботи яких зможе легко розібратися будь-яка доросла людина.
- Творці відзначили, що для розміщення конструкції в житловому приміщенні не потрібні спеціальні дозволи будь-яких інстанцій.
Бомбосховище для квартир та будинків від Micromax / Фото Micromax
Бомбосховище для квартир та будинків від Micromax / Фото Micromax
- Всередину може зайти до 15 людей.
- Завдяки стінкам з броньованої сталі, сховок здатний захистити власника від вибуху еквівалентного 155-міліметровому снаряду або обвалення конструкцій будинку.
- Бомбосховище має вбудовану фільтро-вентиляційну систему, яка створює всередині надлишковий тиск, запобігаючи попаданню всередину отруйних газів.
- Так само, в бомбосховищі можна сховатися в разі пожежі – спеціальне теплоізолююче покриття дозволяє без шкоди для здоров'я знаходиться в ньому до 30 хвилин при відкритому полум'ї.
Бомбосховище для квартир та будинків від Micromax / Фото Micromax
Складне бомбосховище коштує 12 тисяч доларів, тоді на обладнання звичайної захисної кімнати зазвичай йде від 26 тисяч.