Таке бомбосховище розкладається за кілька хвилин в умовах квартири чи будинку. Його можна розмістити у невеликому заглибленні стіни, і в складеному стані прикрити шторами.

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Що відомо

Ізраїль – країна, яка знаходиться в стані багаторічного конфлікту з Палестиною. Його міста часто страждають від обстрілів та бомбардувань. Тому не дивно, що місцеві компанії постійно працюють над новими засобами захисту для населення.

Для створення цього бомбосховища компанія Micromax використала гідравлічні важелі, в механізмі роботи яких зможе легко розібратися будь-яка доросла людина.

Творці відзначили, що для розміщення конструкції в житловому приміщенні не потрібні спеціальні дозволи будь-яких інстанцій.



Бомбосховище для квартир та будинків від Micromax / Фото Micromax



Бомбосховище для квартир та будинків від Micromax / Фото Micromax

Всередину може зайти до 15 людей.

Завдяки стінкам з броньованої сталі, сховок здатний захистити власника від вибуху еквівалентного 155-міліметровому снаряду або обвалення конструкцій будинку.

Бомбосховище має вбудовану фільтро-вентиляційну систему , яка створює всередині надлишковий тиск, запобігаючи попаданню всередину отруйних газів.

, яка створює всередині надлишковий тиск, запобігаючи попаданню всередину отруйних газів. Так само, в бомбосховищі можна сховатися в разі пожежі – спеціальне теплоізолююче покриття дозволяє без шкоди для здоров'я знаходиться в ньому до 30 хвилин при відкритому полум'ї.

Бомбосховище для квартир та будинків від Micromax / Фото Micromax

Складне бомбосховище коштує 12 тисяч доларів, тоді на обладнання звичайної захисної кімнати зазвичай йде від 26 тисяч.