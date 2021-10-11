Про знахідку повідомили ізраїльські археологи. На велетенському комплексі могли виготовляти понад 2 мільйони літрів вина на рік, а розташовувалася винокурня в місті Явне. Науковці говорять, що виноробня працювала 1500 років тому, коли в цей регіон належав Східній Римській імперії, яка більш відома як Візантія.

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Так виглядає візантійський виноробний комплекс з повітря / Фото Haaretz

Детальніше про давню винокурню

Комплекс має п'ять пресів для добування вина. Також присутні численні склади, ями для бродіння вина, печі та тисячі фрагментів посуду. Увесь комплекс побудований з наявністю симетрії та раціональності. Ймовірно, що він не виник спонтанно, а був побудований відповідно до раніше складеного плану.

В Явні виготовляли біле вино під назвою Gaza й тут розташовувався, за словами археологів, головний центр його виготовлення. Напій експортувався до сусідніх регіонів, а, можливо, й далі. Проте науковці не впевнені щодо того, звідки брали сам виноград, адже сьогодні його імпортують з Франції. На це можуть дати відповідь знайдені на території винокурні кісточки, ДНК яких проаналізують.

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Місткості для бродіння вина / Фото Haaretz

Оскільки виноробня могла "давати" близько 2 мільйонів літрів вина на рік, то потрібно було десь брати тару для рідини. Вважаючи на темпи виробництва, люди вирішили виготовляти глечики для вина прямо на місці. Для цього були побудовані спеціальні печі. Глину брали неподалік, біля річки.

Виноробний комплекс цікавий також тим, що ями для бродіння та чани для збору рідини прикрашені білою мозаїкою.