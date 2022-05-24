Археологи вивчили 11 простих могил та 20 тумулусних гробниць – так називають поховання у вигляді кургану з похоронною камерою. Цвинтар з видом на сучасне місто використовували понад тисячу років, у VI-V тисячоліттях до нашої ери (приблизно 5450-4250 роки до нашої ери). Радіовуглецеве датування провели за знайденими на ньому залишками деревного вугілля.

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На думку вчених, прості могили є первісним похованням, а після того, як тіла розкладалися в них, кістки поміщали в тумулуси разом з похоронним інвентарем. Огляд останків показав, що так чинили з усіма членами громади старше за п'ять років.

У кількох похоронних камерах, діаметр яких становить від півтора до трьох метрів, знаходилися рештки кількох людей. Керівник розкопок Узі Авнер вважає, що це були сімейні поховання. В інших гробницях влаштовані окремі похоронні камери для кожного похованого. У деяких випадках кілька тумулусів були з'єднані, можливо, через збільшення сім'ї.



Древнє поховання / Uzi Avner

Могильні предмети включали кам'яні знаряддя – наконечники стріл, скребки, точильне каміння, а також чаші з пісковика. Дві чаші прикрасили геометричними рельєфними візерунками.

Також дослідники знайшли фрагменти ранньої кераміки, кістки овець та кіз, диких тварин, птахів та безліч дрібних предметів — від раковин та шматочків коралів до мінералів, напівдорогоцінного каміння та намистин.

Більшість намистин виготовлені з черепашок. Але деякі явно відбувалися здалеку: принаймні, це ранні зразки намиста з глазурованої кераміки і стеатиту (він же — мильний камінь, або талькохлорит). Ці намисто, можливо, привезли з Месопотамії.



Похоронні знаряддя / Фото Uzi Anver

Похоронний інвентар:

прикраси з раковин; фаянсові та стеатитові намисто; крем'яні скребки; черепашки, корали з Ейлатської затоки; мінерали.

Археологи також знайшли шматок червоного реальгару (миш'якової руди) з Анатолії та мідну намистину, яка може бути одним із найраніших відомих предметів, виплавлених із металу в землях Леванту.

На схід від основної частини могил та гробниць знайшли два майданчики, вимощені камінням. У центрі однієї з них були залишки стовбура ялівцевого дерева. Довжина дерев'яного ідола, що збереглася, невелика — приблизно 30 сантиметрів. Навколо Ейлата ялівець не росте: ймовірно, стовбур був принесений на це місце з гір, розташованих на території сучасної Йорданії.



Шматок стовбура ялівцевого дерева / Фото Uzi Anver

Це не перша знахідка залишків ствола ялівцю в місцях, що мають явно культове призначення. Відомо, що ялівець – один із символів богині родючості Ашери.

Ашера – стародавня богиня західносемітського пантеону, дружина верховного бога. Згідно з текстами з Угаріта (сучасний Рас-Шамра, Сирія), чоловіком Ашери був Ілу і вже від їхнього союзу з'явилися інші 70 богів. Як богині-матері їй поклонялися по всій Сирії та Палестині. У Старому Заповіті вона згадується як дружина Баала і символізує живу природу.

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Написи із двох місць у південній Палестині вказують на те, що їй також поклонялися як дружині Яхве. Слово "ашера" у Старому Заповіті використовувалося як позначення самої богині, а й дерев'яного культового предмета, що з її поклонінням.

Присутність ствола ялівцевого дерева доводить, що це місце було відведено для поклоніння Ашері. По вуглецю-14 його датували 4540 роком до нашої ери, і це робить його найстарішим ідолом Ашери, що зберігся, з відомих на сьогодні.