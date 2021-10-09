За словами вчених, такі туалети були надзвичайною рідкістю та належали багатим і впливовим людям.

Читайте також Неймовірна удача: данець знайшов тисячолітній скарб, вперше взявши до рук металошукач

Дороге задоволення

У Єрусалимі, столиці Ізраїлю, археологи відкрили приватний туалет. Вік споруди – майже 3 тисячі років. В цей час особиста вбиральня у домі була неабиякою розкішшю, розповідає науковець Емі Спіро.

Команда знайшла різьблене вапнякове кріплення перед будівництвом в Єрусалимському районі Армон Ханаців.

Приватний туалет-кабіна був дуже рідкісним в давнину. Нині лише деякі з них були знайдені – в основному, в місті Давида,

– заявив керівник розкопок для Ізраїльського музею старожитностей Яаков Білліг.

Науковець зазначає, що тільки багаті люди могли дозволити собі особисту вбиральню.

Царська вбиральня з освіжувачами повітря

За словами дослідників, кабіна та сам туалет вирізані з вапняку. Поряд з убиральнею була ванна кімната розміром приблизно 2 квадратних метра.

Дослідники не впевнені, чи туалет вирізали з суцільного каменю, чи будували з менших брил.

Науковці опублікували репортаж з древнього місця: дивіться відео

У кабіні вбиральні археологи знайшли понад 30 чаш. Білліг стверджує, що чаші, можливо, використовували для зберігання ароматичних масел чи ладану – таким чином тогочасні люди освіжали повітря для користувачів вбиральні.

Туалет виявили на території стародавнього палацу, який відкрили у 2020 році. В руїнах дослідники знайшли кам’яні капітелі та залишки колон, а також залишки саду з орхідеями та водними рослинами.

До теми У Польщі знайшли таємничу срібну статуетку: фото загадкової прикраси

Окрім вбиральні вчені виявили залишки кераміки, кістки тварин та людські відходи. За словами науковців, ці знахідки допоможуть дізнатися більше про харчові звички старовинного міста.

За припущеннями дослідників, маєток міг належати царю Юди – але якому з них, вчені не знають.