В Ізраїлі виявили рідкісне виробництво доби Римської імперії

Сьогодні виробництво досягнуло таких висот, що ми навіть не замислюємося, що деякі повсякденні товари раніше були досить дорогими. Наприклад, складно уявити світ без скла. Та за часів Римської імперії – це був цінний товар, який застосовувався у будівництві та ювелірній галузі.

Людина навчилася виробляти скло досить давно. Та це все одно лишався не такий розповсюджений товар, як, ймовірно, хотілося б людям. Скло використовувалося для виробництва прикрас, посуду, застосовувалося у поховальних обрядах, та, звісно, ним склили вікна. Виявилося, що більшість "римського скла" має "ізраїльське походження".

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Знайдені на місці розкопок шматки скла / Фото Heritage Daily

Місце виробництва скла

Перед тим, як будувати залізницю у Їзреельській долині, там були проведені археологічні дослідження. Вони виявилися не даремними, адже вдалося виявити місце, де за часів Римської імперії виготовляли скло. На локації археологи розкопали залишки спеціальних печей, де 1600 років тому люди "варили" скло.

У печі засипали пісок та сіль, які плавилися під дією високих (близько 1200 градусів за Цельсієм) температур, утворюючи скло. Дослідження показують, що більшість скла постачалася саме з цього регіону, адже там був якісний пісок, що чудово підходив для виробництва цінного ресурсу. Скло широко використовувалося в Античному світі, адже з нього виготовляли чудові прикраси та посуд.