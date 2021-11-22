Технологія складається з електродів, які кріпляться до шкіри обличчя і вловлюють мінімальні електричні сигнали та мімічні скорочення, характерні для обману. За основу розробки взяли сенсорну технологію, яку 14 років розробляв професор Яель Ханейн.

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Як це працює

Нинішні детектори брехні занадто часто дають збої – їх свідчення навіть не приймають як докази в судах загальної юрисдикції. Наша технологія заснована на припущенні, що лицьові м'язи при брехні спотворюються і можуть сказати про брехуна набагато більше,

– каже автор роботи професор Діно Леві.

Команда провела експеримент:

Волонтерів розбили по парах і посадили один навпроти одного.

Першим видали навушники, якими передавалися слова "лінія" або "дерево".

Їх просили вимовити одне з цих слів партнеру – правдиво або помилково.

Традиційним детекторам брехні при цьому не вдавалося надійно обчислювати брехню, а ось датчики досягли успіху.

Електроди розмістили в районі щік біля губ і над бровами.

Далі записи електроміографії (ЕМГ) віддавали алгоритму, запрограмованому і навченому відрізняти брехню від правди.

Результат: виявлення брехні з часткою успіху в 73 відсотки.

До речі, одним з цікавих висновків, які під час експериментів зробила команда вчених – люди брешуть різними лицьовими м'язами: хтось щоками, а хтось бровами.

Що далі

Наступним кроком дослідників є створення спеціальної камери, яка зможе вирахувати брехню через аналіз відео з високою роздільною здатністю без будь-яких електродів. В основі лежить та ж сама ідея, що брехню можна виявити за характерними рухами м'язів обличчя.

Зараз команда хоче закінчити експериментальну фазу та якомога швидше перейти від заліза до додатків.