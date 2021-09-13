В Ізраїлі створили безпілотний бойовий автомобіль, який буде допомагати солдатам Збройних сил країни нести бойові чергування. Озброєного робота розробив державний оборонний підрядник Israel Aerospace Industries. Машина отримала назву REX MkII.
Цікаво У Сінгапурі вулиці почали патрулювати роботи: відео
Безпілотний бойовий автомобіль REX MkII: дивитись відео онлайн
Безпілотний бойова машина та її задачі
Слід зазначити, що машина не є автоматично, тобто не приймає самостійних рішень. За неї це робить оператор-людина.
У машини буде присутня можливість обмеженої самостійної діяльності. Ймовірно, вона обмежуватиметься лише пересуванням у режимі "слідуй за мною".
Керується REX MkII за допомогою планшету. Задачі у робота різноманітні:
- Транспортація поранених бійців.
- Доставлення припасів, медикаментів, зброї та інших необхідних речей. Загалом машина може підняти понад тонни вантажу.
- Розвідка без ризику поранення солдатів.
- Враження цілей завдяки кулеметам, які можуть бути встановлені на борту.
- Захоплення цілі для наведення ракет.
Робот має електронний двигун, на якому може проїхати близько 300 кілометрів.
Для Армії Ізраїля це не буде новинкою, адже там ще з 2007 року використовується автоматичний бойовий автомобіль Jaguar.