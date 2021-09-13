В Ізраїлі створили безпілотний бойовий автомобіль, який буде допомагати солдатам Збройних сил країни нести бойові чергування. Озброєного робота розробив державний оборонний підрядник Israel Aerospace Industries. Машина отримала назву REX MkII.

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Безпілотний бойовий автомобіль REX MkII: дивитись відео онлайн

Безпілотний бойова машина та її задачі

Слід зазначити, що машина не є автоматично, тобто не приймає самостійних рішень. За неї це робить оператор-людина.

У машини буде присутня можливість обмеженої самостійної діяльності. Ймовірно, вона обмежуватиметься лише пересуванням у режимі "слідуй за мною".

Керується REX MkII за допомогою планшету. Задачі у робота різноманітні:

Транспортація поранених бійців.

Доставлення припасів, медикаментів, зброї та інших необхідних речей. Загалом машина може підняти понад тонни вантажу.

Розвідка без ризику поранення солдатів.

Враження цілей завдяки кулеметам, які можуть бути встановлені на борту.

Захоплення цілі для наведення ракет.

Робот має електронний двигун, на якому може проїхати близько 300 кілометрів.

Для Армії Ізраїля це не буде новинкою, адже там ще з 2007 року використовується автоматичний бойовий автомобіль Jaguar.