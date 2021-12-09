Ізраїль застосує автономні дрони для очищення сонячних панелей у важкодоступних зонах

Сьогодні вже нікого не здивуєш автономним роботом-пилососом, але технології очистки продовжують розвиватися і нові методи актуальні для очищення сонячних панелей, які потребують постійного обслуговування й догляду. В Ізраїлі схоже знайшли елегантне рішення.

Сонячні елементи живлення активно збирають пил, бруд й сміття, але часто вони розташовані на дахах будівель або у важкодоступних ділянках, тому їхня очистка викликає певні труднощі. За справу їхнього очищення візьмуться розроблені в Ізраїлі дрони.

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Як все працюватиме

Спеціальна система спільно створюється ізраїльською Solar Drone, яка займається обслуговуванням сонячних ферм, та виробником дронів Airobotics. У рамках заявленої концепції квадрокоптер буде прихований у захищеній від негоди док-станції, розташованій неподалік сонячних панелей.

З регулярними інтервалами дверцята станції будуть відкриватися, випускаючи літальний апарат, а той буде здійснювати обльоти панелей, для більш точного позиціонування використовуючи лідари та камери. Кожна панель оброблятиметься рідиною, що чистить, а після роботи безпілотник повернеться в док-станцію. Якщо необхідно, роботизована система замінить розряджений акумулятор і спустілі ємність з очисником на повну.

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За даними компанії Solar Drone, система буде на 25% економічніша, ніж інші технології для очищення сонячних панелей і, на відміну від деяких варіантів, що вже пропонувалися. Також важливо, що БПЛА не буде торкатися самих панелей, що зведе до мінімуму ризик пошкодити їх.