Ізраїль заборонив експорт кіберзброї до 65 країн: хто тепер може отримати вірус Pegasus

Уряд Ізраїлю обмежив список країн, яким місцеві компанії можуть продавати програми для шпигунства та зламу пристроїв. Ймовірно, це припинить використання сумнозвісного віруса Pegasus авторитарними країнами.

Як пише джерело, раніше список країн, які могли купувати продукти та послуги ізраїльських компаній сфери інформаційної безпеки, налічував 102 пункти. Тепер його скоротили до 37. Далі розповідаємо, які ж держави виключили з переліку, а хто й надалі зможе шпигувати за смартфонами громадян за допомогою віруса Pegasus та подібних йому.

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Хто у списку

До змін уряд Ізраїлю, ймовірно, спонукали численні скандали довкола компанії NSO Group та її віруса Pegasus, за допомогою якого зламували смартфони сотень політиків, підприємців, активістів, журналістів та навіть президентів. Крім того, на позицію регуляторів міг вплинути й тиск союзних держав.

Причому ЗМІ наводили випадки використання програми владою авторитарних країн, відомих порушеннями прав людини. Наприклад, Об'єднані Арабські Емірати й Саудівська Аравія. Перші стежили за підприємцем Павлом Дуровим, після його переїзду до ОАЕ.

Також у використанні Pegasus звинувачували Азербайджан, Бахрейн, Угорщину, Казахстан, Марокко, Мексику й Руанду.

У липні влада Ізраїлю почала розслідування діяльності NSO Group, а минулого тижня опублікувала оновлений список країн, що можуть отримати програмне забезпечення місцевих компаній.

Як видно, з нього зникли усі вищезазначені країни.

Новий перелік дозволених країн виглядає так: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Індія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Новий Зеландія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія і США.

Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Індія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Новий Зеландія, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія і США. У новий список, як зазначає видання Calcalist, увійшли тільки демократичні країни, в тому числі країни ЄС і коаліції Five Eyes.

Журналісти видань, які першими розкрили інформацію про Pegasus, за підтримки Amnesty International ідентифікували 1000 людей з 50 країн світу, загалом 50 тисяч номерів

Очікується, що ці обмеження на експорт кіберзброї завдадуть відчутної шкоди ізраїльському ринку шпигунського ПЗ, який оцінюється в 10 мільярдів доларів.