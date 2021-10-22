Ізраїль та Об'єднані Арабські Емірати разом летять до Місяця

В останні роки зацікавленість різних країн до нашого єдиного природного супутника дуже зросла. Ймовірно, сприяють цьому США та Китай, які розвернули своє космічні програми, які націлені мало не на колонізацію Місяця. Не залишився у стороні й Ізраїль, але їхня перша місія закінчилася аварією на останньому етапі.

У 2019 році кілька збоїв призвели до того, що ізраїльський місячний посадковий апарат Beresheet розбився об поверхню. Цікаво те, що запускало його не державне космічне агентство, а приватна ізраїльська компанія SpaceIL. У липні 2021 році було оголошено про місію Bereshee-2, яка буде складатися уже відразу з трьох космічних апаратів. Нещодавно стало відомо, що участь у проєкті візьмуть також й Об'єднані Арабські Емірати.

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Підписання угоди між Ізраїлем та ОАЕ / Фото твітер Sarwat Nasir

Спільний політ до Місяця та Венери

В рамках майбутнього польоту Bereshee-2 планується розробити, побудувати та відправити до Місяця один орбітальний та два посадкових апарати. Один з них здійснить посадку на зворотній стороні Місяця. В рамках угоди, ОАЕ будуть розробляти певні наукові прилади для майбутньої місії та обмінюватимуться науковими дослідженнями.

Також сторони домовилися щодо співпраці в рамках спільної французько-ізраїльської екологічної програми VENuS. Дані із супутника на сонячно-синхронній орбіті, запущеного у 2017 році, будуть передаватися ОАЕ. Було заявлено про спільні університетські проєкти двох підписантів угоди.

До речі, нормалізація відносин між ісламським ОАЕ та Ізраїлем наступила лише у 2020 році. Тому, ймовірно, що підписання цих угод більше політичний крок, ніж практичний.