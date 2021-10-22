У 2019 році кілька збоїв призвели до того, що ізраїльський місячний посадковий апарат Beresheet розбився об поверхню. Цікаво те, що запускало його не державне космічне агентство, а приватна ізраїльська компанія SpaceIL. У липні 2021 році було оголошено про місію Bereshee-2, яка буде складатися уже відразу з трьох космічних апаратів. Нещодавно стало відомо, що участь у проєкті візьмуть також й Об'єднані Арабські Емірати.

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Підписання угоди між Ізраїлем та ОАЕ / Фото твітер Sarwat Nasir

Спільний політ до Місяця та Венери

В рамках майбутнього польоту Bereshee-2 планується розробити, побудувати та відправити до Місяця один орбітальний та два посадкових апарати. Один з них здійснить посадку на зворотній стороні Місяця. В рамках угоди, ОАЕ будуть розробляти певні наукові прилади для майбутньої місії та обмінюватимуться науковими дослідженнями.

Також сторони домовилися щодо співпраці в рамках спільної французько-ізраїльської екологічної програми VENuS. Дані із супутника на сонячно-синхронній орбіті, запущеного у 2017 році, будуть передаватися ОАЕ. Було заявлено про спільні університетські проєкти двох підписантів угоди.

До речі, нормалізація відносин між ісламським ОАЕ та Ізраїлем наступила лише у 2020 році. Тому, ймовірно, що підписання цих угод більше політичний крок, ніж практичний.