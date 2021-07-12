Маленька країна, великі мрії: Ізраїль знову летить до Місяця

Перша ізраїльська приватна місія до Місяця відбулася у 2019 році та закінчилася невдачею: на завершальному етапі місії, перед посадкою, відбувся ланцюжок збоїв. Це призвело до переривання зв'язку, виходу з ладу гіроскопу та бездіяльності двигуна – апарат розбився об поверхню супутника. Тепер в Ізраїлі готуються до другого місячного польоту.

Перший ізраїльський місячний апарат Beresheet побудувала приватна некомерційна організація SpaceIL та компанія Israel Aerospace Industries. Місія закінчилася аварією апарату, який розбився об поверхню Місяця. Та команда SpaceIL не збирається зупинятися на досягнутому та готує нову місію до супутника Землі у 2024 році. Стало відомо, що проєкт отримав фінансування у розмірі 70 мільйонів доларів. Всього на місію планують витратити близько 100 мільйонів доларів.

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Одна з останніх фотографій Beresheet перед падінням на Місяць / Фото Engadget

Хто фінансує ізраїльський проєкт

Фінанси у проєкт місячного апарату Beresheet-2 "вливають" 3 людини:

Морріс Кан – ізраїльський мільярдер та філантроп. Морріс фінансував більшу частину проєкту Beresheet. Тепер він дає кошти й на Beresheet-2.

Патрік Драхі – франко-ізраїльський підприємець та мільярдер. Одна з найбагатших людей Франції.

Мартін Мошал – південноафриканський та ізраїльський підприємець, філантроп. Співзасновник компанії Entree Capital.

Проєкт Beresheet – це місія мого життя, тому я вирішив зайнятися нею знову. Я планую зробити все, що в моїх силах, щоб повернути Ізраїль на Місяць, цього разу для історичної подвійної посадки,

– сказав Моррі Кан.

Планується, що Beresheet-2 буде коштувати як й Beresheet – 100 мільйонів доларів. Проте нова місія буде значно складнішою, за першу, тому ціна може вирости.

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Чим Beresheet-2 відрізняється від Beresheet

На відміну від першої місії у новому проєкту до Місяця має відправитися відразу три космічні апарати.

Посадку будуть здійснювати відразу два апарати. Кожен з них буде важити близько 60 кілограмів. Один апарат здійснить посадку на оберненій до Землі стороні Місяця, а інший – на зворотній стороні. Щодо автономності апарату поки ніякої інформації немає. Наприклад, Beresheet мав за планом працювати на поверхні Місяця 2 земні доби. Ймовірно, що час автономної роботи нових апаратів у місії Beresheet-2 буде подовжено, якщо їм додадуть систему терморегуляції, якої не було у Beresheet.

Орбітальний апарат має залишатися на навколомісячній орбіті довгі роки. Завдяки йому буде здійснюватися зв'язок з посадковими апаратами. Особливо актуальним це є для апарату на зворотній стороні Місяця. Також орбітальний зонд буде слугувати платформою для досліджень, до якої матимуть доступ студенти зі всього світу.