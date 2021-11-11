80 відсотків території Хеврона сьогодні перебуває під контролем Палестинської національної адміністрації. Ізраїльська армія контролює лише 20 відсотків міста.

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Що відомо

Біометричну ідентифікацію виконують за допомогою програми Blue Wolf.

Після завантаження знімка, на який потрапив палестинець, військові отримують у спеціальний додаток сигнал — червоний, жовтий або зелений.

Таким чином вони розуміють, чи слід затримувати людину, заарештовувати відразу або ж можна відпустити.

Джерело пише, що база даних Blue Wolf є скороченою версією масиву даних з іншої системи Wolf Pack.

Остання своєю чергою містить дані про кожного палестинця на Західному березі.

Пакети даних містять фотографії, сімейну історію, а також рівень небезпеки для оточення.



Камери Hebron Smart City спостерігають за двома палестинськими жінками / Фото Kobi Wolf/for The Washington Post

Технологія, яку використовує Ізраїль, дозволяє ідентифікувати палестинців ще до того моменту, як вони зіткнуться з необхідністю пред'явити документи на контрольно-пропускних пунктах. Один з військових заявив, що камери іноді спрямовані навіть на будинки людей, що в режимі реального часу дозволяє контролювати їх пересування.

Суть матеріалу WP зводиться до того, що біометричну ідентифікацію в Хевроні застосовують без згоди палестинців, аргументуючи це необхідністю запобігання тероризму. Один зі співрозмовників видання, виконавчий директор правозахисної групи Breaking The Silence Авнер Гвар'яху каже, що метод, який використовується ізраїльськими військовими на Західному березі річки Йордан, на його думку, є "ще одним інструментом гноблення і підпорядкування палестинського народу".

Нагадаємо, конфлікт за володіння територіями регіону триває з середини минулого століття. Останнє загострення відбулось у 2021 році. Обидві сторони активно обмінювались ракетними ударами, зазнавши втрат.